Gaziveren’de sahil ve Gemikonağı’nda da deniz dip temizliği yapıldı

Serhatköy Avcılar Birliği öncülüğünde, KKTC Avcılık Federasyonu ve Lefke Belediyesi desteği ile düzenlenen etkinlikte, Gaziveren sahil şeridinde 2 kilometrelik bir alanda çöpler toplanırken, Gemikonağı- antik iskele arası bölgede kıyıdan 50 metre içeride deniz dip temizliği gerçekleştirildi.

Batı bölgesindeki 15 avcılık birliğinin katılımıyla düzenlenen etkinlikle ilgili BRT’ye konuşan Serhatköy Avcılar Birliği Başkanı Tibel Cuma Gülkan, katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ederek, bu duyarlılığın artmasını diledi. KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook da, ‘avcı doğanın bekçisidir’ sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, avcıların çevreye ve doğaya duyarlı bir topluluk olduğunu ve etkinliğin de bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Etkinliğe katılan Bağımsız Güzelyurt milletvekili Hasan Büyükoğlu da, çevrenin korunması konusunda duyarlılık gösterip etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da önemli olanın kirletmemek olduğuna dikkati çekti. Aziz Kaya, yapılan temizlik kampanyalarıyla kirlilikle baş etmenin çok zor olduğunu, kirletmemek konusunda duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.