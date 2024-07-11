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Gaziveren’de yaşanan kazada biri çocuk üç kişi yaralandı!

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Eski Güzelyurt-Lefke ana yolunda Gaziveren köyü bölgesinde meydana gelen kazada biri çocuk üç kişi yaralandı.
Gaziveren’de yaşanan kazada biri çocuk üç kişi yaralandı!

Eski Güzelyurt-Lefke ana yolunda Gaziveren köyü bölgesinde meydana gelen kazada biri çocuk üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, bugün 14.30 sıralarında, sürücü İrfan Aydın’ın (E-50) direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkmasıyla meydana geldi.

İrfan Aydın, GE 853 plakalı salon araç ile Lefke’ye doğru giderken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve banketteki toprak sete çarptıktan sonra kontrolsüzce devam ederek banket dışındaki elektrik direğine de çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve yolcular Zelal Aydın (K-21) ile İrfan Can Aydın (Ç-1), Cengiz Topel Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

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