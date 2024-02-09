Gaziveren'deki İnşaatta Korkunç Kaza: İşçi Tahta Paletin Altında Hayatını Kaybetti

09 Şubat 2024 tarihinde, Gaziveren'de devam eden bir inşaat sahasında meydana gelen trajik olayda, saat 08:00 sıralarında çalışanlardan MD Ali Hossain SOHAG (E-37), inşaat alanında dolaşırken sekizinci kattan düşen ağır bir tahta paletin başına çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. İnşaat sahasındaki yoğun çalışma faaliyetleri sırasında yaşanan bu kaza, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtilmektedir.

Olayın ardından başlatılan ileri soruşturma kapsamında, olay yerinde bulunan ve isimleri S.(E-39), B.R.(E-37), M.A.(E-39), S.I.(E-48) ve I.H.(E-22) olarak açıklanan beş kişi tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, Lefke Kaza Mahkemesi'nde üç gün boyunca tutuklu kalmalarına karar verildi.

Soruşturma, kaza nedeninin tam olarak belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla devam etmektedir. İnşaat sektöründe iş güvenliği ve tedbirlerin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.