  • BIST 9018.36
  • Altın 1998.256
  • Dolar 30.6792
  • Euro 33.1014
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Gaziveren'deki İnşaatta Korkunç Kaza: İşçi Tahta Paletin Altında Hayatını Kaybetti

» »
Gaziveren'de İnşaat Alanında Ölümcül Kaza: İşçi Tahta Paletin Altında Kalarak Yaşamını Yitirdi
Gaziveren'deki İnşaatta Korkunç Kaza: İşçi Tahta Paletin Altında Hayatını Kaybetti

09 Şubat 2024 tarihinde, Gaziveren'de devam eden bir inşaat sahasında meydana gelen trajik olayda, saat 08:00 sıralarında çalışanlardan MD Ali Hossain SOHAG (E-37), inşaat alanında dolaşırken sekizinci kattan düşen ağır bir tahta paletin başına çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. İnşaat sahasındaki yoğun çalışma faaliyetleri sırasında yaşanan bu kaza, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtilmektedir.

Olayın ardından başlatılan ileri soruşturma kapsamında, olay yerinde bulunan ve isimleri S.(E-39), B.R.(E-37), M.A.(E-39), S.I.(E-48) ve I.H.(E-22) olarak açıklanan beş kişi tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, Lefke Kaza Mahkemesi'nde üç gün boyunca tutuklu kalmalarına karar verildi.

Soruşturma, kaza nedeninin tam olarak belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla devam etmektedir. İnşaat sektöründe iş güvenliği ve tedbirlerin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • VURGUN ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ09 Şubat 2024 Cuma 15:40
  • Armut ve domateste limit üstü kalıntı!09 Şubat 2024 Cuma 15:14
  • Tuvaletten yarım kilo uyuşturucu çıktı09 Şubat 2024 Cuma 15:10
  • Erhan Arıklı: "Partinin kötü durumundan tüzüğe göre sorumlu Talip Hoca... Kendisi Genel Sekreter!”09 Şubat 2024 Cuma 15:07
  • Yağışlı günler geliyor09 Şubat 2024 Cuma 14:53
  • TIR dorsesinde insan kaçakçılığı... Mahkemeden detaylar09 Şubat 2024 Cuma 14:52
  • Kıbrıs'ta Kadın Dayanışması: CTP ve POGO'dan Ortak İnisiyatif09 Şubat 2024 Cuma 14:51
  • CTP Heyeti, Sel Felaketi Mağduru Geçitköy Halkını Ziyaret Etti09 Şubat 2024 Cuma 14:50
  • Uyuşturucu ile yakalandı, kaçak olduğu ortaya çıktı!... Mahkeme kararını verdi...09 Şubat 2024 Cuma 14:40
  • Palayla dehşet saçtı...Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilecek!09 Şubat 2024 Cuma 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti