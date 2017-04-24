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Gazlı diyet içecekler her gün tüketilirse ne olur?

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Gazlı diyet içecekler her gün tüketilirse ne olur?
Her gün tüketenlere kötü haber. ABD'de yapılan bir araştırma, yapay tatlandırıcı içeren gazlı içeceklerin bunama riskini 3 kat artırdığını ortaya koydu.

Yapay tatlandırıcılı içeceklerin riskini ilk kez ortaya koyan araştırma büyük ses getirdi. Gazlı diyet içecekler her gün tüketildiğinde bunama riskini 3 katına çıkarıyor, felç riskini de artırıyor.

Boston Üniversitesi’nden bilim insanları, 4 bin kişinin yeme alışkanlıklarını 7 yıl boyunca inceledi ve 10 yıl boyunca da sağlıklarını gözlemledi. Araştırma sonucu çıkan raporda, günde en az bir tane yapay tatlandırıcılı içecek içen bir kişinin Alzheimer’a yakalanma oranı, içmeyen birine göre 2.9 kat daha fazla. Bu rakam söz konusu felç riski olduğunda ise 3 katına çıkıyor.

Alzheimer’s & Dementia and Stroke (Alzheimer, Bunama ve Felç) isimli dergide yayımlanan araştırmada sonucu etkileyecek faktörler arasında yaş, egzersiz, cinsiyet ve eğitim sayılıyor.

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