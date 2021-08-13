Gazne düştü, Taliban Kabil'e yaklaşıyor

Afganistan'daki ilerleyişini sürdüren radikal İslamcı Taliban, başkent Kabil'e doğru yaklaşıyor. Gazni Vilayeti Konseyi Başkanı Nasir Ahmed Fakiri, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Taliban'ın Kabil'den 150 kilometre uzaklıktakivilayet merkezinde kontrolü ele geçirdiğini ve vilayette çatışmaların yer yer sürdüğünü söyledi. Taliban da sosyal medya hesaplarından kentin ellerine geçtiğini doğruladı.

Alman haber dpa'ya konuşan başka yerel siyasetçiler de Taliban'ın cezaevi, valilik binasını ve polis merkezine girdiğini, sadece gizli servis binasında çatışmaların sürdüğünü aktardı. İki yerel siyasetçi ise Gazni Valisi'nin Taliban'la gizli bir anlaşma yaptığı ve vilayet merkezini Taliban'a teslim ettiği suçlamasında bulundu. Vali ve emniyet müdürünün kenti terkettiği ve Kabil'e gittiği ifade ediliyor.

İslamcılara karşı kale görevi görüyordu

Gazni vilayetinin başkenti 180 bin nüfuslu Gazne, Taliban'ın bir hafta içinde kontrolüne altığı 10'uncu vilayet merkezi oldu. Taliban daha önce de Gazne kentini ele geçirmeye çalışmış ve 2018 yılında binden fazla Taliban militanı kente girerek büyük bir saldırı düzenlemişti. Saldırıda 100'den fazla polis ve asker, 20'den fazla sivil de hayatını kaybetmişti.

Kabil ve Kandahar'ı birbirine bağlayan yolun üzerinde bulunan Gazne, Afganistan için stratejik öneme sahip bir kent. Gazne, güneydeki İslamcı güçlerle başkent arasında bir kale görevi görüyordu. Gazne'nin İslamcıların eline geçmesiyle birlikte Taliban güçlerinin Kabil'e daha kolay ilerleyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle Gazne'nin kaybedilmesinin, Afgan hava kuvvetleri üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtiliyor.

Uluslararası birliklerin çekilme kararı almasının ardından Mayıs ayından bu yana ülkedeki ilerleyişini hızlandıran Taliban'ın geleneksel olarak Taliban karşıtı bölge olarak bilinen kuzeydeki Belh vilayetinin Mezar-ı Şerif kentini de kuşattığı bildirildi.

"Kabil yakında düşebilir"

ABD istihbarat servisleri ise beklenenden daha yakın bir zamanda başkent Kabil'in de düşeceğini tahmin ediyor. Washington Post gazetesine konuşan istihbarat kaynakları, Taliban'ın 30 ile 90 gün içinde Kabil'e de ele geçireceğini hesapladıklarını aktardı. İstihbarat kaynakları, Haziran ayında yaptıkları açıklamada, Kabil'in ABD askerlerinin çekilmesinden 6 ila 12 ay sonra düşebileceğini öngörüyordu.