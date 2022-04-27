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Gazprom Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
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27.04.2022 09:46
Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.
Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.
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