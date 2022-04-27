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Gazprom Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

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Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.
Gazprom Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.

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