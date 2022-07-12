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Gazprom, İtalya'ya gaz akışını üçte bir oranında azalttı

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Gazprom, İtalya'ya gaz akışında azaltmaya gitti. İtalya ise doğalgaz tedarikindeki eksikliği Cezayir'den sağlamaya çalışıyor.
Gazprom, İtalya'ya gaz akışını üçte bir oranında azalttı

Rusya'nın doğalgaz tekeli Gazprom'un İtalya'ya gaz akışını üçte bir oranında azalttığı bildirildi.

ANSA'nın haberine göre, İtalya'nın en büyük doğalgaz şirketi Eni, Gazprom'dan kendilerine sağlanan doğalgazın üçte bir oranında kesildiğini açıkladı. Buna göre günlük akış yaklaşık olarak 21 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Söz konusu gelişme, Nord Stream boru hattının resmi bakım için 10 gün süreyle kapatmasıyla aynı güne denk geldi.

İtalyan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rus enerjisine olan bağımlılığını sona erdirmek için çalışıyor. Daha önce doğalgaz tedarikinin yüzde 40'ı Rusya'dan yapılırken, bu oran bugün yüzde 25'e düşmüş durumda. Cezayir'in payının yüzde 30'un üzerine çıkması ise dikkat çekiyor. 

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