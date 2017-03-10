Gazprom, Türk şirketlerini mahkemeye verdi

Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un, doğalgaz fiyatındaki anlaşmazlık nedeniyle bazı Türk şirketini mahkemeye verdiği belirtildi.

Gazprom'un bono belgelerinde yer alan bilgilere göre, şirket, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde, Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Batı Hattı Doğalgaz Ticaret A.Ş. ve Kibar Enerji A.Ş. hakkında ayrı ayrı dava açtı.

Daha önce Kommersant gazetesi, Gazprom'un bazı Türk şirketleri ile bu yılın doğalgaz fiyatlarında anlaşamadığını, bu nedenle şirketin Türk alıcılarını mahkemeye vermeye hazırlandığını yazmıştı.