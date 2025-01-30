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SON DAKİKAGazze ateşkesi: Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakıyor

Gazze ateşkesi: Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakıyor

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Gazze'de ateşkes ve rehine takasını içeren anlaşma kapsamında Hamas bugün yedi rehineyi serbest bıraktı. İlerleyen saatlerde bu sayının sekize yükselmesi bekleniyor.
Gazze ateşkesi: Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakıyor

İsrail'den yapılan açıklamada, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği rehinlerin İsrailli bir erkek, İsrailli bir kadın ve beş yabancıdan oluştuğu aktarıldı.

Serbest bırakılan İsrailli rehineler, orduda gözlemcilik yaparken rehin alınan 20 yaşındaki Agam Berger ve 80 yaşındaki Gadi Moses. Gün içinde serbest bırakılması beklenen son rehine ise ise 29 yaşındaki Arbel Yehud.

Bu rehinelerin karşılığında 110 Filistinli de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

İsrail'de çalışan tarım işçileri oldukları bildirilen Taylandlı rehinelerin isimleri henüz açıklanmadı.

Onların serbest bırakılması bu anlaşmanın bir parçası değil, Hamas'ın tek taraflı bir hamlesi.

Tayland hükümeti, altı vatandaşının hala Gazze'de rehin tutulduğunu söylüyor.

İsrail'in serbest bırakmaya hazırladığı 110 Filistinli mahkumun ismi de henüz açıklanmadı ancak aralarında en az 30 kadın ve çocuğun bulunduğu düşünülüyor.

Anlaşma gereğince 19 Ocak'tan bu yana İsrail hapishanelerinde tutulan 290 Filistinli mahkum karşılığında yedi İsrailli kadın rehine serbest bırakılmıştı.

Ateşkesin ilk aşamasında Hamas'ın 19 Ocak'ta bıraktığı üç rehine karşılığında İsrail de 90 Filistinli mahpusu serbest bıraktı.

25 Ocak'taki ikinci esir takasında ise Hamas, dört İsrailli kadın askeri serbest bıraktı.

İsrail de karşılığında 200 Filistinli mahpusu serbest bıraktı.

Ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak İsrail, Hamas'ın rehin aldığı ve serbest bıraktığı her asker için 50 Filistinli tutukluyu ve her sivil rehine için 30 tutukluyu serbest bırakmayı kabul etmişti.

Altı hafta sürecek ateşkes kapsamında, kademeli olarak Hamas'ın 33 rehineyi serbest bırakması planlanıyordu.

Karşılığında İsrail hapishanelerindeki 737 tutukluyu ve Gazze'deki savaş sırasında gözaltına alınan 1.167 Filistinliyi serbest bırakacak.

Ancak yedi rehinenin serbest bırakılmasının ardından İsrail 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Hamas tarafından serbest bırakılması gereken 26 rehineden sekizinin öldüğünü duyurdu.

Hükümet sözcüsü David Mencer, İsrail'in gece saatlerinde Hamas'tan rehinelerin durumu hakkında bilgi veren bir liste aldığını belirterek, "Hamas'tan gelen liste İsrail'in istihbaratıyla eşleşiyor... Sekiz kişinin Hamas tarafından öldürüldüğünü paylaşabilirim" dedi.

7 Ekim'deki Hamas'ın İsrail'e saldırarak 1.200 civarı kişiyi öldürmesinin ardından İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 47 binden fazla Filistinli öldürüldü.

İsrail, Hamas'ın üç rehineyi 30 Ocak Perşembe günü, üç rehineyi de 1 Şubat Cumartesi günü serbest bırakması konusunda anlaşmaya varılması üzerine 27 Ocak'tan itibaren Gazzelilerin kuzeydeki evlerine dönmesine izin verdi.

Birleşmiş Milletler 27 Ocak Pazartesi sabahı 200.000'den fazla insanın kuzeye doğru hareket ettiğinin gözlemlendiğini açıkladı.

Gazze'deki Hamas yetkilileri 300.000'den fazla yerinden edilmiş Filistinlinin bölgenin kuzeyine geri döndüğünü söyledi.

Serbest bırakılan Filistinli mahpuslar

 

İsrail 19 Ocak'ta 69 kadınla 21 genci cezaevinden serbest bıraktı. Serbest bırakılan erkeklerin en küçüğünün 15 yaşında olduğu kaydedildi.

İsrail'in bıraktığı 90 mahpusun çoğu, herhangi bir suçlama olmadan tutulan kadınlardı.

İsrail 25 Ocak'taki esir takası kapsamında da 200 Filistinli mahpusu serbest bıraktı.

Filistinli tutuklular derneği tarafından açıklanan 200 kişiden 121'i İsrail hapishanelerinde müebbet hapis cezasına çarptırılmış isimler.

Bu kişilerden 70'inin Mısır üzerinden Katar ve Türkiye dahil diğer ülkelere sınır dışı edildiği kaydedildi.

En uzun süre cezaevinde kalan mahpus 1986'dan bu yana, 39 yıldır cezaevinde.

En genciyse 16 yaşında bir erkek çocuk.

Mahpusların bazıları kısa süredir hapiste tutuluyordu.

Bazılarıysa İsrail'in herhangi bir suçlama olmadan ''idari tutuklama'' adını verdiği tartışmalı bir uygulamayla tuttuğu isimlerdi.

Serbest bırakılan Filistinlilerin aileleriyle kavuşmaları sırasında da sevinç dolu anlar yaşandı.

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