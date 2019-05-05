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Gazze: İsrail, Hamas komutanı Hamid Ahmed Abed Kudri'yi öldürdü

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İsrail, Gazze'deki son hava saldırılarında Hamas komutanı Hamid Ahmed Abed Kudri'yi doğrudan hedef alarak öldürdü.
Gazze: İsrail, Hamas komutanı Hamid Ahmed Abed Kudri'yi öldürdü

Hamid Ahmed Abed Kudri İsrail tarafından İran fonlarını Hamas militanlarına aktarmakla suçlanıyordu.

Hamas da Kudri'nin komutanlarından biri olduğunu doğruladı.

İsrail'in 2014 yılından bu yana ilk kez böylesi bir saldırı düzenlediği bildiriliyor.

Bölgede karşılıklı saldırılar artarken, İsrail ordusu Gazze'de imha edilen bir binanın Hamas'ın istihbarat birimlerine ait olduğunu açıkladı.

Netanyahu'dan orduya 'Saldırıları sürdürün' emri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu sabah orduya Gazze'de "geniş çaplı saldırılar" düzenlemeyi sürdürme emri vermişti.

Netanyahu bugünkü kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Ordudan, Gazze Şeridi'ndeki terör unsurlarına yönelik saldırılarını sürdürmesini istedim. Orduya ayrıca Gazze Şeridi çevresindeki birliklerin tanklar, toplar ve piyadelerle desteklenmeleri yönünde talimat verdim" demişti.

Pazar günkü saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde de 3 kişi öldü.

Gazze'den atılan roketler sonucu 58 yaşındaki bir kişinin evinin bahçesinde, iki kişinin ise çalıştıkları fabrikada öldükleri açıklandı.

İsrail medyası son roket saldırıları sonucu biri yaşlı bir kadın olmak üzere 3 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Gazze'nin 10 kilometre kuzeyindeki Aşkelon'daki Barzilai Hastanesi ise son 24 saatte 100'dan fazla sivilin tedavi edildiğini duyurdu.

Filistinli yetkililerse, İsrail'in Cuma gününden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

Bu kişilerden ikisi 14 aylık bir bebekle annesi.

Hamas ve İsrail Nisan ayı başında Mısır'ın arabuculuğunda ateşkesi kabul etmiş ancak daha sonra Hamas ve diğer bazı Filistinli gruplar İsrail'i ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Son dönemde Mısır ve Birleşmiş Milletler (BM), taraflar arasında daha uzun vadeli bir ateşkesin ilanı için temaslarını sürdürüyordu.

Son saldırılar nasıl başladı?

İsrail Gazze'yi uzun süredir abluka altında tutuyor ve bunun militanlara silah akışının durdurulması için gerekli olduğunu savunuyor.

Gazze'de Cuma günü ablukanın protesto edildiği bir gösteri düzenlendi. Gösterilere katılan Filistinlilerden birisi sınır bölgesinde İsrail askerlerine ateş açtı, iki asker yaralandı.

İsrail'in bu olay sonrası düzenlediği hava saldırılarında ise iki Filistinli öldürüldü. Cumartesi sabahından itibaren Gazze'den İsrail'e roket saldırıları düzenlendi, İsrail de yoğun hava saldırılarıyla karşılık verdi.

Bölgede karşılıklı saldırılar artar ve son yıllarda görülmedik düzeye çıkarken, İsrail yetkilileri Filistinli militanların hafta sonunda 600 roket attıklarını, Gazze'de 260 hedefin vurulduğunu söylüyor.

Daha önce en son 2014 yılında İsrail, 3 gencin kaçırılıp öldürülmesi sonrası Gazze'de kara harekatı düzenlemişti.

BM verilerine göre 7 haftada 1462'si sivil 2251 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ise Hamas ve diğer bazı Filistinli grupların 4500'den fazla roket saldırısı düzenlediklerini; saldırılar sonucu 6 sivilin, operasyonda da 67 askerin öldüğünü açıklamıştı.

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