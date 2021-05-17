Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: 58'si çocuk en az 192 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi. İsrail tarafında ise, biri çocuk toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına gece de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 16'sı kadın, 10'u çocuk olmak üzere 42 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ülkesinin Hamas'ın roket saldırılarına kuvvetli bir şekilde yanıt vermeyi sürdüreceğini ve saldırıların durmayacağını açıkladı.

İsrail Ordusu'nun Gazze'ye hava saldırıları pazar günü erken saatlerde de devam etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in basın kuruluşlarını hedef almasından "derin rahatsızlık" duydu

Artan sivil kayıpların endişe verici olduğunu ifade eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'deki medya binasına düzenlediği saldırıdan "derinden rahatsız olduğunu" söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Gazze şehrinde, içinde uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı bir konutun İsrail hava saldırısı ile yıkılmasından derin rahatsızlık duymuştur" ifadesine yer verildi.

Guterres'in Gazze'de artan sivil ölümler karşısında dehşete düştüğü vurgulanan açıklamada, "Dün gece Gazze'deki El-Shati kampında, İsrail'in hava saldırıları sonucu çocukların ve aynı aileden 10 kişinin ölümü de buna dahildir." denildi.

Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, ayrım gözetmeksizin bütün taraflara sivillerin ve medya binalarının vurulmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ve ne pahasına olursa olsun bundan kaçınılması gerektiği uyarısı hatırlatıldı.

İsrail ordusu: Gazze'den 3 bin roket atıldı

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'deki silahlı grupların 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'e yaklaşık 3 bin roket fırlattığını söyledi. İsrailli yetkililer, Gazze'den İsrail'e bugüne kadar bu kadar kısa sürede en fazla roket atışı yapıldığını ileri sürdü.

İsrailli Orgeneral Ori Gordin basına yaptığı açıklamada, Gazze'den atılan 3 bin roketin 2006'da Hızbullah'ın attığı roket sayısından fazla olduğunu ifade etti.

Netanyahu: Saldırılar durmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam edeceğini bildirdi.

Netanyahu cumartesi günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkesinin Hamas'ın roket saldırılarına kuvvetli bir şekilde yanıt vermeyi sürdüreceğini söyledi.

İsrail Başbakanı, Hamas'ın Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden atılan roketlerle İsrailli sivilleri hedef alarak çifte savaş suçu işlediğini ifade etti.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Filistin'e destek etkinliğine katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise çatışmaların altında yatan sebebin Kudüs olduğunu belirtti.

Heniyye "Mescid'i Aksa'yı yıkabileceklerini sandılar. Şeyh Cerrah'da halkımızı yerinden edebileceklerini sandılar" şeklinde konuştu.

"Direniş bizim stratejik tercihimiz" diyen Heniyye, "Mescid-i Aksa'ya el sürülmesi karşısında boş durmayacağız. Kudüs ve Mescid-i Aksa özgürleşene kadar durmayacağız" dedi.

Gazze'de neler oluyor?

Hamas, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine İsrail'e çok sayıda roket fırlatılmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail Ordusu'na göre Hamas ve diğer gruplar pazartesi gününden bu yana İsrail'e 2 bin 300'den fazla roket saldırısı yaptı. İsrail ise yoğun nüfuslu kıyı şeridine binden fazla hava ve topçu saldırısı yaptı.

Sağlık yetkililerine göre, en az 174 Filistinli Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybederken 1100'den fazla kişi yaralandı.

İsrail Kızılkalkan örgütüyse İsrail'de atılan roketler sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 636 kişinin yaralandığını bildirdi.