Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: 61 ölü, binlerce yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünden bu yana Gazze’nin doğusunda düzenlenen gösterilerde şehit olanların sayısının İsrail askerlerinin bugün 51 yaşındaki Nasır Ahmed Gurab isimli Filistinliyi şehit etmesiyle 61’e yükseldiği, yaralı sayısının ise 2 bin 770’i geçtiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca şehitlerden 8’inin 18 yaş altı çocuk olduğu kaydedilirken, yaralılardan 225’inin çocuk ve 86’sının kadın olduğu aktarıldı. İsrail ordusu Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilerin üzerine insansız hava araçlarıyla (İHA) göz yaşartıcı gaz attı. Gazze’nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını ve İsrail’in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için “milyonluk yürüyüş” adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.