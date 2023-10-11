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Gazze’de elektrik tümden kesildi

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İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi’nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi.
Gazze’de elektrik tümden kesildi

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti.

İki gün önce de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nin tamamen kuşatılması için emir verdiğini söylemişti. Gallant “Elektrik yok, su yok, yiyecek yok, yakıt yok, her şey kesilecek. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket edeceğiz” demişti.

BBC’nin gün içerisinde aktardığına göre Filistinli yetkililer, Gazze’de çalışan son elektrik santralinin de yakıtının yakında biteceğini dile getirmişti.

AA’nın saat 15:13’te bildirdiğine göreyse Gazze’deki son elektrik santrali de yakıt yetersizliğinden dolayı devre dışı kaldı. Böylelikle bölgenin elektriği tümden kesildi.

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