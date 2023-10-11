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Gazze'de insanlar ekmek kuyruğunda, enerji santralinde sadece 3 saatlik yakıt kaldı

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İsrail'in tamamen abluka altına aldığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin Enerji İdaresi'nin başındaki Jalal İsmail, şehre enerji sağlayan tek enerji santralinin yerel saatle 14.00'te tamamen duracağını söyledi.
Gazze'de insanlar ekmek kuyruğunda, enerji santralinde sadece 3 saatlik yakıt kaldı

İsrail'in tamamen abluka altına aldığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin Enerji İdaresi'nin başındaki Jalal İsmail, şehre enerji sağlayan tek enerji santralinin yerel saatle 14.00'te tamamen duracağını söyledi.

BBC'nin Gazze'den bildiren Muhabiri Rushdi Abu Alouf, şehirde bir mahallenin tamamen yok edildiğini ve insanların ekmek kuyruklarında az miktardaki gıdaya erişmeye çalıştığını aktarıyor:

"Dün gece Gazze şehrinin kuzeyinde gerilim çok tehlikeli bir seviyeye yükseldi.

"Buradaki yerel yönetime göre yüzlerce hava saldırısı bir mahalleyi tamamen yok etti. Bir gecede çoğu sivil 50'den fazla kişi öldürüldü.

"Halen o bölgeye ulaşamadık ama gece boyunca aralıksız devam eden hava saldırılarını çatı katlarından izledik.

"Yüzlerce insan çok daha güvenli olduğuna inandığı için şehrin güneyine yürüyerek hastanelere ve okullara sığındı.

"Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 200 bin kişiye barınma sağlamaya çalışıyor. Bu şehrin nüfusunun yüzde 10'una denk geliyor.

"İnsanlar elektrik, su ve yiyeceğe erişemiyor. Az miktarda yiyecek alabildikleri fırınlarda sıraya giriyorlar.

"Bankalar az miktarlarda para, benzin istasyonları ise az miktarlarda akaryakıt veriyor. Sağlık Bakanı 24 saat içinde tüm tıp merkezleri ve hastanelerde ilacın tükeneceğini söyledi."

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