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Gazze’de sağlık sektörü alarm veriyor

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Gazze’de sağlık sektörü alarm veriyor
Gazze’de sağlık sektörü alarm veriyor

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sağlık sektörünü tehdit eden temel tıbbi kaynak sıkıntısı yaşandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, ilaçların yüzde 44’ü, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 29’u ve laboratuvar ve kan bankalarında kullanılan malzemelerin yüzde 56’sının tükenmesi nedeniyle ciddi bir kaynak sıkıntı yaşandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili uluslararası kurumlara Gazze’deki sağlık sektörünün acilen kurtarılması, ilaç, tıbbi sarf malzemeleri, solunum cihazları ve yoğun bakım yatakları gibi acil ihtiyaçların karşılanması çağrısında bulunan Kudra, uluslararası kurumların, yaklaşık 14 yıldır devam eden Gazze ablukasının kaldırılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

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