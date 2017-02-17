Gazze'de şap hastalığıyla mücadele için aşı dağıtımı başladı

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı tarafından şap hastalığına yakalanmış hayvanların tedavisi için kullanılacak aşıların yetiştiricilere dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

BÖLGEDE HASTALIĞA YAKALANAN YAKLAŞIK 2 BİN 500 BÜYÜKBAŞ HAYVANIN BİN 500'ÜNE YETECEK KADAR AŞI BULUNDUĞU AÇIKLANDI

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı tarafından şap hastalığına yakalanmış hayvanların tedavisi için kullanılacak aşıların yetiştiricilere dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Han Yunus'ta Bakanlığa bağlı Veteriner Hizmetleri Müdürü Nanis el-Ferra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığa yakalanmış yaklaşık 2 bin 500 büyükbaş hayvandan bin 500'üne yetecek 5 bin doz aşının ellerine ulaştığını söyledi.

Ferra, aşıları hayvan sahiplerine dağıtmaya başladıklarını ifade etti.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail makamlarının özellikle inekler başta olmak üzere Gazze'de şap hastalığına yakalanmış hayvanların tedavisinde kullanılmak için 20 bin doz aşının bölgeye girişine izin verdiğini duyurmuştu.

Halk arasında "tabak hastalığı" olarak bilinen, bütün çift tırnaklı hayvan türlerinde görülebilen bulaşıcı şap hastalığının, Gazzeli besicilerin korkulu rüyası haline geldiği ifade ediliyor. Gazze'de halihazırda çoğunluğu inek olmak üzere toynaklı hayvanların yüzde 25'inin şap hastalığına yakalandığı tahmin ediliyor.