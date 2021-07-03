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Gazze'de üretim yerlerinin yüzde 90'ının İsrail'in engellemesi nedeniyle çalışamaz durumda olduğu bildirildi

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Gazze Şeridi'ndeki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki üretim tesislerinin "yüzde 90'ında çalışmanın durduğunu" ve "yüzde 10'unun kısmen çalıştığını" duyurdu.
Gazze'de üretim yerlerinin yüzde 90'ının İsrail'in engellemesi nedeniyle çalışamaz durumda olduğu bildirildi

Gazze Şeridi'ndeki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki üretim tesislerinin "yüzde 90'ında çalışmanın durduğunu" ve "yüzde 10'unun kısmen çalıştığını" duyurdu.

İsrail'in "Gazze'deki özel sektöre 100 milyon dolardan fazla malın erişimini engellediği" bilgisini veren Hudari, "Bu mallar, İsrail limanlarında ve depolarında tutuluyor. Kerm Ebu Salim'den geçişler iki aydır neredeyse kapalı." ifadelerini kullandı.

Hudari, söz konusu malların sanayi, ticaret ve tarımda kullanılmak amacıyla yasalara uygun biçimde ve resmi ithalat izniyle İsrail limanlarına geldiğini kaydetti.

İsrail'in ticari kapıdan girişleri engellemesi nedeniyle Gazze'deki ekonominin ciddi bir şekilde etkilendiğine dikkati çeken Hudari, bölgedeki Filistinlilerin hayatının tüm yönleriyle etkilendiğini, yüksek olan işsizlik ve yoksulluk oranlarının daha çok arttığını kaydetti.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail, bölgeyi hedef alan 10 Mayıs'taki saldırılarından bu yana Gazze'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'den geçişlere kısmen izin veriyor.

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