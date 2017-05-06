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Gazze'deki elektrik krizi

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Gazze'deki elektrik krizi
Gazze Ticaret Odası, elektrik krizi nedeniyle bölgedeki fabrikaların yarı kapasiteyle çalıştığını belirtti.

Ticaret Odası Halkla İlişkiler Müdürü Mahir et-Tıba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden elektrik krizinin Gazze Şeridi'ndeki ekonomik faaliyetleri tehdit ettiğini söyledi.

Kriz nedeniyle bölgedeki 3 bin fabrikanın zarar gördüğünü ifade eden Tıba, soğutma sistemleri çalışmayan gıda fabrikaları başta olmak üzere bazı fabrikaların kapanabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu, Filistin hükümetinin akaryakıta uyguladığı yüksek vergiden dolayı bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin geçen ay durduğunu açıklamış, ardından bölgede elektrik kesintileri artmıştı.

Filistin hükümeti ise bu suçlamayı reddederek Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin şu an yalnızca 152 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken Gazze'deki santralden 60 megavat elektrik elde edilebiliyordu.

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