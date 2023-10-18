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SON DAKİKAİsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

Gazze'deki hastane saldırısı... Berova: Dünya buna artık daha fazla seyirci kalmamalı

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırısını kınadı.
Gazze'deki hastane saldırısı... Berova: Dünya buna artık daha fazla seyirci kalmamalı

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova,  İsrail’in Gazze’de hastaneyi hedef alan saldırısını kınayarak; “dünya buna artık daha fazla seyirci kalmamalı, uluslararası camia, bu vahşetin sona ermesi için harekete geçmeli, “dur!” diyebilmeli” dedi. 

Maliye Bakanı Dr. Berova mesajında şunları kaydetti; 

“İsrail, Gazze’de bir hastaneyi hedef aldı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yüzlerce sivil Filistinli hayatını kaybetti. Bu bir katliamdır. Bu insanlık sucudur. Dünya’nın gözleri önünde gerçekleşen bu katliamdan insanlık adına utanıyorum. 
Gazze’de yükselen feryatlar yüreklerimizi parçalıyor. Bir hekim olarak, bir siyasetçi olarak, her şeyden önemlisi varoluş mücadelesi veren bir halkın mensubu, Kıbrıs Türkü bir vatandaş olarak, bu gaddar, bu barbarca saldırıyı lanetliyorum. 
Dünya’nın neresinde olursa olsun, savunmasız insanların; erkeklerin, kadınların, dahası masum çocukların öldürülmesi kabul edilemez ve dünya buna artık daha fazla seyirci kalmamalı, uluslararası camia, bu vahşetin sona ermesi için harekete geçmeli, ‘dur!’ diyebilmeli.”

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