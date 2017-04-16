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Gazze'deki tek santralde elektrik üretimi durdu

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Gazze'deki tek santralde elektrik üretimi durdu
Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren tek elektrik santralinde üretimin durduğu bildirildi.

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin akaryakıtın fiyatını 3 katına çıkaran vergileri nedeniyle elektrik üretimi durdurulmuştur. Bu, bizim satın alma gücümüzün üzerinde bir fiyattır." denildi.

Açıklamada, bölgedeki elektrik krizinin sorumlusu olarak Uzlaşı Hükümeti gösterilirken elektrik üretiminde kullanılacak akaryakıttan vergi alınmaması istendi.

Filistin Uzlaşı Hükümeti ise krizden Hamas'ın sorumlu olduğunu öne sürerek ithamları reddetti.

Elektrik Kurumu, perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar'ın sağladığı desteğin tükenmesi nedeniyle bölgedeki elektrik santralinin faaliyetinin pazar günü duracağı uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki elektrik krizine çözüm amacıyla geçen aylarda Türkiye 15 bin ton yakıt yardımı, Katar ise 12 milyon dolar maddi yardım sağlamıştı.

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerine yüzde 90 vergi uyguluyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat elde edilebiliyor.

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