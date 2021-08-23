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Gazze'den İsrail'e abluka mesajı: Halk faaliyetleri devam edecek

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Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs kentinde uyguladığı abluka ve işgal sona erene kadar halk faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.
Gazze'den İsrail'e abluka mesajı: Halk faaliyetleri devam edecek

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs kentinde uyguladığı abluka ve işgal sona erene kadar halk faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların temsilcisi Mahmud Halef, Gazze kentinin doğu sınırı yakınlarında basın toplantısı düzenledi.

Halef; işgal güçleri Kudüs ve Batı Şeria'dan elini çekene ve Gazze'deki abluka kaldırılana kadar, ayrıca bölgedeki yeniden imar çalışmalarının aksatılması ve bölgenin dünyaya açılmasının engellenmesine son verilene kadar halk faaliyetlerinin tereddütsüz ve geri adım atmaksızın devam edeceğini vurguladı.

Söz konusu faaliyetlere katılım çağrısında bulunan Halef, faaliyetlerinin mahiyetine ilişkin bilgi vermedi.

Halef, Gazze'nin Filistin'den tecrit edilmesi politikasının başarısız olacağını belirterek, Filistinli grupların Gazze Şeridi'nde uygulanan ablukayı kabul etmediğinin altını çizdi.

Temsilci, uluslararası toplumdan ve aracılardan, "Gazze'deki insani krizin sona ermesi için çaba sarf etmelerini" istedi.

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