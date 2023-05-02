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Gazze’den İsrail’e onlarca roket atıldı

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Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun ölümünün ardından Gazze'den İsrail'e onlarca roket atıldı.
Gazze’den İsrail’e onlarca roket atıldı

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın İsrail hapishanesindeki açlık grevinin 87. gününde bu sabah hayatını kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi’nden İsrail tarafına ikinci kez roketler fırlatıldı, 1 kişi ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’den İsrail’e doğru 22 roket atışının tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada roketlerden 4'ünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, 16'sının boş araziye düştüğü aktarıldı.

Roket atışlarının ardından Gazze Şeridi'nin topçu ateşiyle vurulduğu bilgisi verilen açıklamada, Gazze çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde uyarı sirenlerinin aktif hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırılarında 1 kişinin ağır yaralandığını bildirdi. Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki erkek yaralıya acil müdahale bulunduğu kaydedildi.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın bu sabah erken saatlerde İsrail cezaevindeki ölümü üzerine Gazze'den İsrail yönüne ilk olarak 3 roket fırlatılmıştı. Roketlerin tümünün açık araziye düştüğü belirtilmişti.

87 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDEYDİ

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan, İsrail'in “idari tutukluluk” uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları, Adnan’ın, bugün erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İnsan hakları kuruluşları, Adnan’ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde “kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu” açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

İsrail, “idari tutukluluk” adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, “İsrail’in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine” karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail tarafından İslami Cihad Hareketi’ne üye olmak ve İsrail karşıtı etkinliklere katılmakla suçlanan 44 yaşındaki Adnan, 2012’den bu yana birçok kez gözaltına alınarak “idari tutukluluk” uygulamasıyla hapse gönderilmişti.

Adnan, idari tutukluluğa tepki amacıyla 2012’de 66 gün, 2015’te 52 gün, 2018’de 59 gün ve 2021’de 25 gün açlık grevinde bulunmuştu. Adnan, son açlık grevine 5 Şubat’ta başlamıştı. 

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