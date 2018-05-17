  • BIST 102.329
  • Altın 184,056
  • Dolar 4,4426
  • Euro 5,2481
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Gazzeli baba: Çocuklarımız bir zamanlar evimiz olduğunu bilsin diye

» »
Times gazetesi, Gazze'de İsrail askerlerinin en az 62 Filistinliyi öldürüp, 2700 kişiyi yaraladığı protestonun kurbanlarının hikâyelerini sayfalarına taşımaya devam ediyor.
Gazzeli baba: Çocuklarımız bir zamanlar evimiz olduğunu bilsin diye

Abdül El Mohsleh'in 11 yaşındaki oğlu Rakan İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan kurbanlardan biri. Gazete, baba El Mohsleh'in vurulma riski olduğunu bile bile oğlunu sınır hattındaki eyleme götürmesini nasıl açıkladığını şöyle aktarıyor;

"Tecrit altındaki bölgede yaşayan birçok anne ve baba gibi, El Mohsleh de çocuklarının, İsrail 70 yıl önce kurulduğunda ata topraklarından sürülen mülteciler olduklarını bilmeden büyümesinden kaygılanıyordu. İşte bu nedenle oğlunu sınır hattına götürüp, çatışma hakkında bilgi vermesi gerektiğini söyledi."

42 yaşındaki Abdül El Mohsleh ayrıca "Yaşlılar ölünce, biz ölünce, çocukların neden burada Gazze'de sıkışıp kaldığımızı bile unutmasından korkuyoruz" diyor.

Ailesi birkaç kilometre uzaklıkta, İsrail kıyısında bulunan Aşkelon'dan gelen El Mohsleh, bir İsrail insansız hava aracı üzerlerine göz yaşartıcı gaz kapsülleriatıldığında oğlundan ayrı düşmüş. Ayrı düştükleri sırada oğlu Rakan, Filistin bayrağı sallarken bir İsrail mermisine hedef olmuş.

'Bayrak sallarken vuruldum'

Gazze'nin merkezinde bulunan Deyr el Balah'taki bir hastanede tedavi gören Rakan "Protestoya gittim ama bayrağımı sallarken vuruldum. Ambulans yoktu. Gaz yüzünden tek başıma kalmıştım. Daha sonra yaşlı bir adam beni buldu ve hastaneye götürdü" diyerek anlatıyor yaşadıklarını.

Times'ın ayrıca, Gazze'yi yöneten Hamas'ın ölenlerin 50'sinin kendi üyesi olduğunu söylediği aktarılıyor ölenler arasında sekiz aylık bir bebeğin de bulunduğu 16 yaşından küçük sekiz çocuğun olduğunu bildiriyor.

Haberde ayrıca, Hamas'ın Filistin Yönetimi'nin gönderdiği bir yardım konvoyunu kabul ettiği, ancak İsrail'in önerdiği yardımı reddettiği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İtalyan belediye başkanından kunduz istilasına çözüm önerisi: "Pişirip yiyelim!"07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:24
  • On binlerce Fransız Macron'u protesto etti06 Mayıs 2018 Pazar 14:20
  • İngiltere’de yerel seçimlerin galibi yok05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:26
  • AB bütçesinde Türkiye’ye umut vermedi05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:55
  • Karl Marx 200 yaşında05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:37
  • İsveç, öldürülen sığınmacı çocuğun annesine vize vermedi04 Mayıs 2018 Cuma 19:45
  • İngiltere'deki yerel seçimde Muhafazakar Parti beklenen kayıpları yaşamadı04 Mayıs 2018 Cuma 18:30
  • Farage: “AB projesinin son günleri yaklaşıyor”04 Mayıs 2018 Cuma 17:46
  • 15 bin genç AB fonuyla Avrupa'yı bedava gezecek04 Mayıs 2018 Cuma 16:15
  • Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü03 Mayıs 2018 Perşembe 09:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti