Gazzeli baba: Çocuklarımız bir zamanlar evimiz olduğunu bilsin diye

Times gazetesi, Gazze'de İsrail askerlerinin en az 62 Filistinliyi öldürüp, 2700 kişiyi yaraladığı protestonun kurbanlarının hikâyelerini sayfalarına taşımaya devam ediyor.

Abdül El Mohsleh'in 11 yaşındaki oğlu Rakan İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan kurbanlardan biri. Gazete, baba El Mohsleh'in vurulma riski olduğunu bile bile oğlunu sınır hattındaki eyleme götürmesini nasıl açıkladığını şöyle aktarıyor;

"Tecrit altındaki bölgede yaşayan birçok anne ve baba gibi, El Mohsleh de çocuklarının, İsrail 70 yıl önce kurulduğunda ata topraklarından sürülen mülteciler olduklarını bilmeden büyümesinden kaygılanıyordu. İşte bu nedenle oğlunu sınır hattına götürüp, çatışma hakkında bilgi vermesi gerektiğini söyledi."

42 yaşındaki Abdül El Mohsleh ayrıca "Yaşlılar ölünce, biz ölünce, çocukların neden burada Gazze'de sıkışıp kaldığımızı bile unutmasından korkuyoruz" diyor.

Ailesi birkaç kilometre uzaklıkta, İsrail kıyısında bulunan Aşkelon'dan gelen El Mohsleh, bir İsrail insansız hava aracı üzerlerine göz yaşartıcı gaz kapsülleriatıldığında oğlundan ayrı düşmüş. Ayrı düştükleri sırada oğlu Rakan, Filistin bayrağı sallarken bir İsrail mermisine hedef olmuş.

'Bayrak sallarken vuruldum'

Gazze'nin merkezinde bulunan Deyr el Balah'taki bir hastanede tedavi gören Rakan "Protestoya gittim ama bayrağımı sallarken vuruldum. Ambulans yoktu. Gaz yüzünden tek başıma kalmıştım. Daha sonra yaşlı bir adam beni buldu ve hastaneye götürdü" diyerek anlatıyor yaşadıklarını.

Times'ın ayrıca, Gazze'yi yöneten Hamas'ın ölenlerin 50'sinin kendi üyesi olduğunu söylediği aktarılıyor ölenler arasında sekiz aylık bir bebeğin de bulunduğu 16 yaşından küçük sekiz çocuğun olduğunu bildiriyor.

Haberde ayrıca, Hamas'ın Filistin Yönetimi'nin gönderdiği bir yardım konvoyunu kabul ettiği, ancak İsrail'in önerdiği yardımı reddettiği belirtiliyor.