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Gazzeli çocuklar Japonya'daki felaketi unutmadı

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Gazzeli çocuklar Japonya'daki felaketi unutmadı
Gazzeli çocuklar, Japonya'da 2011'de yaşanan deprem ve tsunami felaketini anmak amacıyla uçurtma uçurdu.

Gazzeli çocuklar, Japonya'da 2011'de yaşanan deprem ve tsunami felaketini yüzlerce uçurtma uçurarak andı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) düzenlediği etkinliğe katılan Filistinli çocuklar, "Japonya'yı seviyoruz" yazan dövizler ve Japonya bayrakları taşıdı.

Etkinlikte konuşan Japonya'nın Filistin Büyükelçisi Takeshi Okubo, "Gazze'de her yıl, Japonya'daki tsunami felaketinin yıl dönümünde yapılan etkinliğe katılmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

"Bağımsız Filistin devletini destekliyoruz"

Okubo, "Japonya'nın, depremin ardından yaşadığı bütün zorluklara rağmen her zaman Filistin halkının ve hükümetinin yanında olduğumuzu ve bağımsız Filistin devletinin kurma hayallerini gerçekleştirmesi konusunda desteklediğimizi vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Filistin halkını siyasi ve ekonomik anlamda desteklemekte, Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım etmekte tereddüt etmeyeceğini kaydeden Büyükelçi Okubo, hükümetinin UNRWA'ya, Filistinli mülteciler için 13 milyon doları Gazze'ye olmak üzere 29 milyon dolar bağışta bulunduğuna işaret etti.

Japonya'da, 11 Mart 2011'deki depremin ardından ülkenin doğu sahillerinde yaşanan tsunami nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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