Guillain-Barre sendromu (GBS) duygu kaybı ve kas güçsüzlüğüne neden olan, bağışıklık sisteminin sinirlere saldırdığı nadir bir hastalıktır.

GBS yani Guillain-Barre Sendromu, geçirilen viral enfeksiyonların ardından oluşabilen duygu kaybı ve kas güçsüzlüğüne neden olan, bağışıklık sisteminin sinirlere saldırdığı nadir bir hastalıktır. İnternette sıklıkla GBS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı? gibi sorular aratılıyor. İşte detaylar…

Guillain-Barre sendromu, sinir sistemiyle ilgili bir sorundur. Bu hastalık, kas zayıflığına, refleks kaybına, kollarda, bacaklarda, yüzde ya da vücudun diğer kısımlarında hissizliğe ya da karıncalanmaya neden olur. GBS'nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, GBS gelişen kişilerin yaklaşık üçte ikisi, diyare veya solunum yolu rahatsızlığı olan hastalardan birkaç gün veya hafta sonra semptomlar yaşar. Bakteriyel Enfeksiyon Campylobacter jejuni, GBS için en yaygın risk faktörlerinden biridir. İnsanlar ayrıca grip veya diğer enfeksiyonlara (sitomegalovirüs ve Epstein Barr virüsü gibi) sahip olduktan sonra GBS geliştirebilirler.

GBS hastalığı, omurgadan çıkarak vücut bölgelerine sinir iletimini sağlayan ve bu bölgelerden gelen duyuları alan sinirlerin köklerinin vücudun kendi savunma hücreleri tarafından tahrip edildiği bir sinir sistemi rahatsızlığıdır. Kas güçlüğü, duyu kaybı ve normal reflekslerin kaybına neden olan GBS hastalığına yakalananların yarısından fazlasında daha önceden geçirilmiş bağırsak veya akciğer enfeksiyonu görülmüştür. Yani vakaların çoğu incelendiğinde viral veya bakteriyel bir enfeksiyonun hemen sonrasında hastalığa yakalandıkları belli olur. Nadir rastlanılan bir hastalık olan GBS hastalığı, her yıl yaklaşık 100.000 kişiden 1-2 kişide görülmektedir. Bütün yaş gruplarını etkileyebileceği gibi daha çok yaşla birlikte görülmek sıklığı artar.

GBS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ayaklarda ve ellerde karıncalanma, ayaklarınızda başlayan güçsüzlük hissinin vücuda yayılması, yürürken denge sağlayamama, merdiven çıkamama, konuşma, çiğneme yutma gibi hareketlerde zorluk, özellikle geceleri ortaya çıkan şiddetli ağrı ve kramplar, nabzın yükselmesi, yüksek ya da düşük tansiyon, nefes almada güçlük GBS hastalığının belirtileridir.

GBS HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Guillain barre sendromunun gözlemlenmesi durumunda tedavinin hastanede gerçekleştirilmesi gerekebilir. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle bir an önce teşhis edilmeli ve tedaviye başlanmalıdır. Hastada solunum sıkıntısı olması durumunda yoğun bakımda şartları altında gözetilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda hastanın nefes borusuna tüp takılır ve bu tüp vantilatör denilen suni solunum cihazına bağlanılır.

GBS hastalarının yarısı fizik tedaviye ihtiyaç duyarlar ve rehabilitasyon programlarına dahil edilirler. Hastalığın semptomlarının sebep olduğu fonksiyon kaybının önlenerek hastaların bağımsız hareket edecek hale gelmesi, günlük faaliyetlerini istedikleri düzeyde yapabilmesi, iş ve hobilerine dönüş sağlayabilmeleri açısından fizyoterapistler uygun yaşam önerileri ve düzenlemelerinde bulunarak, yardımcı cihaz kullanımı sağlayarak ve kişiye uygun egzersiz programları düzenleyerek GBS hastalarının büyük bir kısmının tamamen iyileşmesi ve geri kalan bölümünün de yardımcı cihazlarla günlük hayatlarına devam etmelerini sağlayarak tedavilerinde önemli rol almaktadırlar.