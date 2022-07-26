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GCE A-LEVEL sınavlarıyla ilgili sorun çözüldü

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GCE A-LEVEL sınavlarıyla ilgili sorun çözüldü
GCE A-LEVEL sınavlarıyla ilgili sorun çözüldü

“GCE A-LEVEL sınav sonuçlarına sahip KKTC uyruklu öğrencilerin Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kontenjanlarından yararlanabilmesi konusunda yaşanan sıkıntıyı giderdik”

Bakan Çavuşoğlu, yapılan görüşmeler sonucunda, GCE A-LEVEL sınav sonuçlarına sahip KKTC uyruklu öğrencilerin Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kontenjanlarından yararlanabilmesi konusunda yaşanan sıkıntıyı ve endişeleri, varılan mutabakatla giderdiklerini ifade etti.

-“KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanlar geçen yıla oranla yüzde 11 arttırıldı”

Nazım Çavuşoğlu ayrıca, üniversitelerin kontenjan sayılarıyla ilgili taleplerinin de görüşmede ele alındığını söyledi.

Çavuşoğlu, bu kapsamda, daha önce yaptıkları temaslar doğrultusunda, KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanların geçen yıla oranla yüzde 11 arttırıldığını belirterek, Kıbrıs Türkü’ne verdikleri önemli desteklerden dolayı YÖK heyetine teşekkürlerini iletti. Bakan Çavuşoğlu, “Ortaya koyduğumuz vizyon ile ülke eğitimini ayağa kaldıracağız” dedi.

-“Türkiye’de öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan YKS kontenjanlarının doldurulmasında uygulanan taban puanları kaldırıldı”

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’de öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan YKS kontenjanlarının doldurulmasında uygulanan taban puanlarının kaldırıldığını ve KKTC uyruklu öğrencilerin TC üniversitelerine daha kolay yerleşmesinin önünün açıldığını ifade ederek, YÖK tarından atılan bu adımın ülkemiz adına memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, resmi ziyaretleri kapsamında, öğle saatlerinde, Anıtkabir’i ziyaret ederek, mozoleye çelenk koyacak, Anıt Özel defterini imzalayacak.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren’i de ziyaret edecek olan Nazım Çavuşoğlu, yarın, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya gelecek.

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