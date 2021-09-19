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Gebelik ve Covid-19 testi aynı gün pozitif çıktı: Hastalığı yenip dördüzlerini kucağına aldı

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Antalya’da aynı gün gebelik ve Covid-19 testi pozitif çıkan Ayşe Kılınç, önce hastalığı yenmenin ardından da dördüz kızlarını sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
Gebelik ve Covid-19 testi aynı gün pozitif çıktı: Hastalığı yenip dördüzlerini kucağına aldı

AA’nın haberine göre Mersin’in Anamur ilçesinde yaşayan çiftçi İbrahim Kılınç (37) ile 1,5 yıldır evli olan Ayşe Kılınç (32), hastaneye giderek hem Covid-19 hem de gebelik testi yaptırdı. Birkaç saat arayla önce gebelik ardından da Covid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendi. Yaşadığı korkunun yanı sıra hem şaşıran hem de anne olacağı için mutlu olan Kılınç, tedaviyle virüsü yendi.

Dördüz bebekleri olacağını öğrenen Kılınç, Antalya’ya gitti. Hamileliğinin 32. haftasında ağırlıkları 1 kilo 400 gram ile 1 kilo 600 gram arasında değişen dördüz kızlarını dünyaya getirdi. Bebeklere Almina Nida, Aynura Nisan, Alya Eda, Arya Ela isimleri verildi.

57 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalan bebekler, yeterli ağırlığa ulaşınca taburcu edildi. Üç aylık olan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Kılınç, düşük ve erken doğum riskleriyle devam eden zorlu dönemin sonunda dördüz mutluluğuna kavuştuklarını söyledi.

İkisinin kalbini durdurma önerisini reddetti

Annelik duygusunun çok güzel olduğunu vurgulayan Kılınç şöyle konuştu: “Hamile kaldığımda doktorlar bebeklerin ikisinin kalbini diğerlerinin sağlığı ve yaşaması için durdurma önerisinde bulundu. Hiç düşünmeden bu öneriyi kabul etmedim ve dördünü de kucağıma alacağıma hep inandım. Onların kalbinin durdurulmasına gönlüm elvermezdi. Dört bebek olunca zorlanıyorum ama yorucu da olsa çok mutluyuz. Gece uykularım neredeyse hiç yok. Sürekli bez alıyorum, mama hazırlıyorum. Zor oluyor. Herkes şaşırıyor. Hayretle bakıyor. İnsanlara, ‘Dördüz’ deyince inanamıyorlar. Büyüyünce birbirleriyle arkadaş olacaklar.”

 

Baba İbrahim Kılınç ise dört çocuğu olacağını duyunca önce inanamadığını dile getirdi. Çocuklar dünyaya gelinceye kadar mevcut riskler nedeniyle endişe duyduklarını, mutluluklarını fazla yaşayamadıklarını anlatan Kılınç şöyle devam etti: “Çocuklarımı kucağıma alınca babalık duygusunu hissettim. Bakımında çok zorlandık. Devletimizden, milletimizden yardım bekliyoruz. Bez, mama çok pahalı. Yetişemez hale geldim. Vatana millete hayırlı evlat yetiştirmek için çaba göstereceğiz. Tarlada çalışmadığım saatlerde hemen eve koşuyor, eşime yardım ediyorum. Gece gündüz bebeklerimizle ilgileniyoruz.”

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