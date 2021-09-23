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Gebelikte sağlıklı oranda kilo almak gerekiyor

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Gebelikte sağlıklı oranda kilo almak gerekiyor
Gebelikte sağlıklı oranda kilo almak gerekiyor

Sağlıklı vücut ağırlığına sahip anne adaylarının gebelik sırasında kilo alması normal ve önerilen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Artan vücut ağırlığı, vücut yağındaki artışa ek olarak bebeğin ve plasentanın büyümesinden kaynaklanıyor. Ancak, bu durum ihtiyaç duyulan fazla enerji ihtiyacını karşılamak için “iki kişilik beslenmenin” gerekli olduğu gibi yaygın bir yanılgıya da yol açabiliyor. 

Gebelikten önce sağlıklı vücut ağırlığına sahip anne adaylarının hamilelik sırasında ve özellikle de son üç aylık dönemde enerji alımını artırması gerekiyor ancak enerji dengesi hamilelikte de normalde olduğu kadar önem taşıyor.

Hamilelikte günlük olarak ilave kaç kaloriye ihtiyaç vardır?

Sağlıklı bir vücut ağırlığına ve orta derecede fiziksel aktiviteye sahip bir kişinin enerji gereksiniminin günde ortalama 2.000 kalori olduğu öngörülmektedir. Gebelik sırasında, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) önerisine göre, ilk üç aylık dönemde toplam kalori alımının ek olarak 70 kkal, ikinci üç ayda 260 kkal ve üçüncü ve son ayda ise 500 kkal enerji alımının artırılması öneriliyor. Gebelik boyunca önerilen vücut ağırlığı kazanımlarının hamilelikten önceki kiloya bağlı olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Gebelikte ilave kalori alımları için alternatif besinler;

1.İlk üç aylık dönem: 1 adet haşlanmış yumurta veya 10 adet çiğ badem veya 1 dilim (25 gram) tam tahıllı ekmek

2.İkinci üç aylık dönem : ½ avokadolu tam buğday ekmeğine tost veya muzlu smoothie veya humus ve havuç dilimleri

3. Son üç aylık dönem: Somon, sote sebze, haşlanmış patates veya ızgara tavuk ve kinoalı salata

Gebelikte ne kadar kilo almak gerekiyor?

Gebelikte kilo alımı miktarı herkes için farklılık göstermekle birlikte, özellikle hamilelik öncesi kilo ve vücut kitle indeksine bağlı olarak değişiyor. Örneğin, fazla kilolu veya obez gebe kadınların genellikle zayıf olan kadınlara göre daha az kilo almaları öneriliyor. Önerilen kilo alımı genellikle 8 ile 14 kg arasında değişiklik gösteriyor. Alınan kilonun çoğunun gebeliğin ikinci yarısında ve sonrasında alınması bekleniyor. Önerilen miktardan çok daha fazla kilo almak (18 kg’dan fazla) gebelik ve doğum sırasında komplikasyon riskini ve bebeğin yüksek doğum ağırlığı riskini artırabiliyor. Gebelik sırasında zayıf olmak veya çok az kilo almak (5 kg ve daha az) düşük, erken doğum veya düşük doğum ağırlıklı bir bebek doğurma gibi gebelikte görülebilecek bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Gebelik boyunca sağlıklı ve dengeli beslenmek, gebeliğin önerilen vücut ağırlığı aralığında geçirilmesine ve buna bağlı risklerin minimuma indirilmesine yardımcı olacaktır.

Gebelik sırasında kilo verebilir miyim?

Gebelik boyunca merak edilen sorulardan bir diğeri de gebelik sırasında kilo vermenin sağlıklı olup olmadığı. Gebelik sırasında, bebeğin büyüme ve gelişimini desteklemek için beslenme ihtiyaçlarının anne aracılığı ile optimal düzeyde karşılanabilmesi gerekiyor. Bu nedenle gebelikte zayıflama diyetleri uygulamak ve kilo vermek sağlıklı bir yöntem değil. Bunun yerine, kendinizi ve bebeğinizi sağlıklı tutmak için sağlıklı beslenmeye ve düzenli fiziksel aktiviteye odaklanmaya çalışabilirsiniz.

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