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Gebelikte tüylerden kurtulmanın en sağlıklı yöntemi

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Gebelikte tüylerden kurtulmanın en sağlıklı yöntemi
Bu dönemde tüylerden kurtulmanın en sağlıklı yolu nedir? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu.

Gebelikte istenmeyen tüylerden kurtulmak için her yöntemi denememek gerekiyor. Hem bebek hem de anne sağlığı için en iyi yöntemi açıklayan Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen uyardı: Güvenli olup olmadığına emin olmadığınız yöntemi denemeyin.

LAZER METODU: Lazer epilasyon, tüylerdeki koyu pigmenti hedef alır ve termal ya da mekanik olarak kıl folikülüne hasar verir. Lazer epilasyonun gebelik süresinde kullanımının güvenli olup olmadığına dair yapılmış çalışma yoktur. Bu nedenle çoğu sağlık merkezi, işlemin fetüs üzerine etkileri hakkında bilgi olmadığı için kaçınılmasını önerir.

lazer-epilasyon.jpg

ELEKTRİKLE YAKMA / İĞNELİ EPİLASYON (ELEKTROLİZ): Bu yöntemin de fetus için güvenilirliği hususunda yeterli bilgi yoktur. Yine de elektroliz yaptırmayı tercih ederseniz ve bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, son üç ay içinde göğüs bölgesine uygulama yaptırmayın. Gebeliğin sonlarına doğru karın bölgesi de hassaslaşacağından, bu bölgedeki tüyler için de işlem çok can yakıcı olabilir.

TERMOLİZ: Yüksek frekansa sahip elektrik akımı ile gerçekleştirilen iğneli epilasyondur. Diğer bir adı “flash iğneli epilasyon” dur. Akımın şiddetini cihaz otomatik olarak ayarlar, kullanıcı tarafından ekstra ayar yapılamaz. Aynı zamanda diatermi olarak da söylenebilir ya da radyofrekans, kısa dalga veya yüksek frekans şeklinde de.

Galvanik elektrolizde ise iletken olarak kimyasal maddeler kullanılır. İğne kıl köküne elektrik enerjisi aktarır ve kıl kökünün “sodyum hidroksit” üretmesini sağlar. SH ısınınca kıl kökü parçalanır. Yavaş, ağrılı ve yanıklara yol açabilen bir yöntemdir. Bu yöntem gebelikte önerilmez çünkü gebe ile cihaz arasında elektrik akımı dolaşır ve bebeğin etrafını çeviren amniotik sıvı yoluyla akım bebeğe de ulaşır. Çünkü amniotik sıvı elektrik akımını iletir. Bu nedenle galvanik işlem asla gebelik sırasında önerilmez.

AĞDA: Gebelik sırasında cildiniz dış etkenlere daha duyarlı ve reaksiyonel olabilir. Bu nedenle ağda öncesi ve sonrası antiseptik losyon kullanmayı unutmamak gerekir. İdeal koşullarda yapılırsa ağda hem ucuz hem de güvenilir bir yöntemdir.

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KREM VE TÜY DÖKÜCÜLER: Tüy dökücülerde endişe yaratan husus; bunların içinde baryum sülfid tozu ve kalsiyum tiyoglikolat gibi kimyasalların bulunmasıdır. Ancak bunların kullanımı konusunun güvenli ya da zararlı olabileceği konusunda yapılmış çalışma bulunmamaktadır.

Herhangi bir kozmetiği uygulamadan önce cildinizin küçük bir alanına sürüp, tepki oluşup oluşmadığına bakın. Havayla temas edince keskin koku veren kimyasallar alerjik reaksiyon oluşturabilir.

TIRAŞLAMA: Gebelik esnasında uygulamak için en kolay alternatif olmasa da, jilet kullanarak tüylerin tıraşlanması hem ucuz hem de güvenilir bir yöntemdir. Üstelik eşinizin yardımıyla bu işlemi eğlenceli bir hale dönüştürebilirsiniz. İşlem sonrasında cildinizi yumuşak tutacak bir nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin. Üstelik E vitamini içeren nemlendiriciler tüylerin daha uzun sürede çıkmasına neden olarak tıraş yapma sıklığınızı da azaltır.

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