“GEÇ KALINDIĞI ZAMAN BEDELLERİ AĞIR OLUR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafını idare edenlerin, bu topraklarda kendilerine eşdeğer bir toplum olduğunu kabul etmeleri, Kıbrıs’ı eşit koşullar içinde paylaşarak yönetmeyi içlerine sindirmeleri durumunda, Kıbrıs’ta barış ve huzur içinde yaşanabileceğini söyledi. Akıncı, “Bunu idrak ederlerse, gelecek kuşaklara barış ve huzur içinde yeni bir gelecek yaratabiliriz. Geç değildir. Geç kalındığı zaman bunun bedelleri ağır olur” dedi. “Gerek bu toprakların gerek etrafındaki denizlerin nimetlerinden adil ölçüler içinde yararlanmanın yollarını bulabilir, barış ve huzur içinde gelecek kuşaklara yeni bir Kıbrıs yaratabiliriz” şeklinde konuşan Akıncı, “Kıbrıs adasında barış ve huzur içinde yaşayabiliriz” dedi.

“BU TOPRAKLARDA EŞİTLİK PRENSİBİNDEN ZERRE ŞAŞMADAN, BİRLİKTE VAR OLMAK”

“Bu topraklarda çok kültürlü, demokratik yapıların birbirine saygı içinde, demokrasi ve eşitlik prensibinden zerre şaşmayacak bir şekilde var olmasının ne kadar önemli olduğunun altını çiziyorum” diyen Akıncı, 1 Nisan 1955’in, 16 farklı noktada EOKA’nın bombalarının patladığı gün olduğunu anımsatarak, “Bu coğrafyaya tek bir kültürü dayatmak, tek bir milliyeti hakim kılmak dönemi çoktan gerilerde kaldı” dedi.

“FARKLILIKLARDAN RAHATSIZLIK DUYMAMALI, ZENGİNLİK OLARAK GÖRMELİYİZ”

Akıncı, Kıbrıslı Türk kimliğinin 1571’den günümüze yüzyıllar içinde oluşa geldiğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Bugün adamızda değişik kültürlerden, değişik coğrafyalardan, değişik yaşam biçimlerinden buraya gelmiş insanlarımız vardır. Bu zenginliğimiz 100’den fazla ülkeden 100 bin üniversite öğrencisinin getirdikleriyle sınırlı değildir. Bu adaya gelip kalıcı olarak yerleşen Türkiye’nin ve dünyanın değişik bölgelerinden insanlarımız vardır. Burada bir harmanlama söz konusudur, bu bir zenginliktir. Bundan rahatsızlık duymaya gerek yoktur. Bu farklılığı zenginlik olarak görüp, güzelliğinden yararlanmanın yollarını bulmamız lazımdır”.