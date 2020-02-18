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Geç Yatan Çocuklarda Obezite Riski Artıyor

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Geç Yatan Çocuklarda Obezite Riski Artıyor
Geç Yatan Çocuklarda Obezite Riski Artıyor

Geç yatan çocuklarda obezite riskinin arttığı, bir çalışmayla daha ortaya konuldu. 
İsveç'te Karolinska Enstitüsünde pediyatri profesörü ClaudeMarcus liderliğinde yapılan çalışmanın sonuçları,

"Pediatrics" dergisinde yayımlandı. 
Obeziteyle ilgili daha geniş kapsamlı bir araştırma çerçevesinde yürütülen çalışmada, 64'ünün ebeveynlerinden biri obez ya da aşırı kilolu 107 çocuğa odaklanıldı. 

Bir yaşından 6 yaşına kadar çocukların kilo, boy ve bel çevresini ölçen uzmanlar, başlangıçta hepsinin benzer ölçülere sahip olduğunu saptadı.

Yılda bir kez birbirini izleyen 7 gün boyunca bileklerine takılan cihazla uykuları takip edilen çocuklardan yatağa 21.00'den sonra gitme alışkanlığı olanların bel çevresinin genişlediği ve vücut kitle indekslerinin arttığı görüldü. 
Marcus, çocukların yatağa gitme saatlerinin, İspanya gibi ılıman iklim kuşağındaki ülkelerde ve

Asya'nın bazı bölgelerinde değişiklik gösterdiğini ifade ederek ailelere en azından yatma ve yeme saatlerinde bir rutini benimsemeleri tavsiyesinde bulundu. 

Obez ve aşırı kilolu ebeveynlere sahip çocukların aşırı kilolu olma ihtimallerinin arttığını da ortaya koyan çalışmada, bu çocukların yatma saatlerinin, akranlarından farklı olmadığı kaydedildi. 
 

Daha önce yapılan bir araştırma, uyku süresinin kısalmasının, çocuklukta obezite riskinin yükselmesiyle bağlantısı olduğunu göstermişti.

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