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Gece Çalışmak Kalbi Vuruyor

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Gece Çalışmak Kalbi Vuruyor
Gece Çalışmak Kalbi Vuruyor

Yeni bir araştırma, gece vardiyasında çalışanların kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor.

European Heart Journal'da yayımlanan ve Şanghay Ciao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesinin yürüttüğü çalışmada, 286 bin 353 çalışanın sağlık verileri incelendi.

Araştırmacılar, gece vardiyasında çalışanlarda düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan kalp rahatsızlığı atriyal fibrilasyon (AF) gelişme riskinin gündüz çalışanlara göre daha yüksek olduğunu tespit etti.

RİSK YÜZDE 12 FAZLA

Çalışmada sürekli gece vardiyasında çalışanların, gündüz çalışanlara kıyasla atriyal fibrilasyon riskinin yüzde 12 arttığı saptandı.10 yıl veya daha uzun süre ayda ortalama 3 ila 8 gece çalışanlarda, atriyal fibrilasyon görülme riskinin gündüz çalışanlarına kıyasla yüzde 22'ye yükseldiği belirtildi.

KADINLARDA ORAN ARTIYOR

Araştırma ekibinden Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünden Lu Çi, yaptığı açıklamada, "10 yıldan fazla gece vardiyasında çalışan kadınların erkeklere göre atriyal fibrilasyona yakalanma riskinin daha fazla olduğunu gördük. Gece çalışan kadınların bu rahatsızlığa yakalanma risklerinin gündüz çalışanlara göre yüzde 64 daha fazla olduğunu belirledik" ifadesini kullandı.

SPOR RİSKİ DÜŞÜRÜYOR

Lu, ayrıca haftada 150 dakika veya daha fazla orta yoğunlukta fiziksel aktivitede bulunanların ömür boyu gece vardiyası çalışmasına maruz kaldıklarında yetersiz fiziksel aktivitede bulunanlara göre daha düşük atriyal fibrilasyon gelişme riskine sahip olduğunun saptandığını belirtti.

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