“Gece Gezintileri” yarın akşam tanıtılacak

“Uykusuzluk Kitabı” alt başlıklı bu ortak kitabın tanıtımı amacıyla yarın akşam saat 19.00’da 1984 Bar’da etkinlik düzenlenecek.
“Gece Gezintileri”, Bilinçaltı Yayınları’nın 10’uncu kitabı olarak yayımlandı.
“Uykusuzluk Kitabı” alt başlıklı bu ortak kitabın tanıtımı amacıyla yarın akşam saat 19.00’da 1984 Bar’da etkinlik düzenlenecek.
“Gece Gezintileri”, Bilinçaltı Yayınları’nın 10’uncu kitabı olarak yayımlandı.
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