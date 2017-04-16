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“Gece Gezintileri” yarın akşam tanıtılacak

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“Gece Gezintileri” yarın akşam tanıtılacak
Oya Akın, Rana Şenol, Orhan Eskiköy, Jenan Selçuk ve Gür Genç’in yazılarının yer aldığı “Gece Gezintileri” kitabı yarın akşam tanıtılacak.

“Uykusuzluk Kitabı” alt başlıklı bu ortak kitabın tanıtımı amacıyla yarın akşam saat 19.00’da 1984 Bar’da etkinlik düzenlenecek.

“Gece Gezintileri”, Bilinçaltı Yayınları’nın 10’uncu kitabı olarak yayımlandı.

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