Sadrazamköy'de gece kaçak av yapan 2 kişi yakalandı. Avcılık Federasyonu Av Koruma ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Çamlıbel polisinin de yardımı ile 23 Kasım Cumartesi akşamı saat 23:00 sıralarında Sadrazamköy'de Gorno mevkiinde iki kişiyi gece kaçak avlanırken yakaladı.

52 yaşındaki R.K. ve 37 yaşındaki F.B.’nin kullanımındaki tüfeğin dolu vaziyette olduğu, bunun yanında tüfeğin içinden çıkan fişeklerin ise ithali yasak Güney Kıbrıs menşeli fişekler olduğu tespit edildi.

Ayrıca kullanılan tüfeğin başkasının üzerine kayıtlı olduğu da polis tarafından tespit edildi. Polis Basın Subaylığı söz konusu kişilerin tutuklandığını açıkladı.