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Gece Kulübü saldırısında dikkat çeken detay; silah gömüldü, tetikçi sahte kimlikle geldi!

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Alayköy’de Prenses Gece Kulübü’ne tabanca ile dört el ateş açan zanlının Türkiye’den geldiği iddia ediliyor. Polis, olayda kullanıldığı düşünülen silahı gömülü halde bulurken, sahte kimlik iddialarıyla soruşturmayı derinleştiriyor.
Gece Kulübü saldırısında dikkat çeken detay; silah gömüldü, tetikçi sahte kimlikle geldi!

Alayköy’de önceki gece Prenses Gece Kulübü’ne silahla dört el ateş açan ve henüz bulunamayan tetikçinin Türkiye’den geldiği iddia ediliyor.

Polis olayda kullanıldığı düşünülen tabancayı gece kulübüne yakın bir noktada gömülü olarak buldu.

Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü isimli eğlence yerinin girişine kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile dört el ateş açılmasının ardından polis, kayıplara karışan kurşunlama zanlısını ararken, kulübü kurşunlayan kişinin Türkiye’den geldiği iddia ediliyor.

Halkın Sesi Gazetesi’ndeki habere göre, Türkiye’den gelen tetikçinin araç kiraladığı, ardından ise kurşunlama olayını gerçekleştirdiği aktarılıyor. Polis, tetikçinin silahı nereden bulduğu detayı üzerinde dururken kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Öte yandan, tetikçinin sahte kimlik ile adaya geldiği tahmin ediliyor.

Bir diğer taraftan önceki gece boyu bölgede bulunan birçok gece kulübün kamera görüntüleri mercek altına alınırken, polis olayda kullanıldığı düşünülen Glock marka 9 mm 1 adet tabancayı kurşunlanan gece kulübüne yakın bir noktada gömülü olarak buldu.

Emare olarak bulunan tabancanın kırılmış olduğu bilgisi edinilirken, tabancanın başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığı balistik şube tarafından inceleniyor.

Tabancanın kayıtlı olup olmadığı yönünde de araştırma başlatan polis olaya ilişkin birçok kişinin ifadesine başvurdu.

Kaynak: Halkın Sesi

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