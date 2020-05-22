Gece kulübünde çalışan kadın Hap Alarak 5 Aylık Hamileliğini Sonlandırdı

Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir gece kulübünde çalışan Kenya uyruklu 5 aylık hamile kadın hamileliğini yasa dışı yollardan sonlandırdığı gerekçesi ile tutuklanırken, söz konusu kadına düşük yapması için ilaç tedarik ettiği tespit edilen Kamerun uyruklu kadın da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir gece kulübünde konsomatris olarak görevli 29 yaşındaki Nancy Nwita’nın karnındaki 5 aylık hamile olduğu erkek bebeği, Epie Belinga isimli şahıstan 1050 TL karşılığında aldığı çocuk düşürülmesinde etkili hapları içmek suretiyle yasa dışı yollardan hamileliğini sonlandırdığı ortaya çıktı.

Polisin bir süreden beridir yürüttüğü soruşturma sonucu hem Nwita hem de Belinga tutuklandı.

Zanlı Nwita bugün “Yasa dışı yollardan hamilelik sonlandırma”, zanlı Epie Belinga ise “Çocuk düşürmek için ilaç tedarik etme” suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Haklarında yürütülen soruşturmanın tamamlanması nedeni ile teminata bağlanan zanlılardan Nancy Nwita belirlenen teminat koşullarını yerine getiremediği için, zanlı Belinga ise ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilmesi nedeni 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

HAP ALARAK 5 AYLIK HAMİLELİĞİNİ SONLANDIRDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Bulut mahkemede verdiği ifadesinde, 6 Mayıs 2020 tarihinde alınan bilgide Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir gece kulübünde çalışan zanlı Nancy Nwita’nın 5 Mayıs 2020 tarihinde yasa dışı yollardan hap almak sureti ile hamileliğini sonlandırdığının öğrenildiğini kaydetti.

Yapılan araştırmada zanlı Nwita’nın daha önce Mağusa’da iki doktora götürüldüğünü ve zanlının hamile olduğunun öğrenildiğini belirten Bulut, ikinci doktora götürdüklerinde zanlı Nwita’nın kürtaj yaptırmak istediğini beyan ettiğinin öğrenildiğini açıkladı. Bulut, zanlıdan yapılan ilk sorgulamada 5 Mayıs 2020 tarihinde konu iş yerinde kalmakta olduğu lojman odasında aniden sancılandığını ve çocuğu istemeyerek düşürdüğünü, ambulansla hastaneye kaldırıldığını beyan etti.

Zanlıya müdahale eden doktordan yapılan tahkikat sonucunda zanlı Nwita’nın düşürmüş olduğu çocuğun 5 aylık erkek çocuğu olduğunun öğrenildiğini kaydeden Bulut, ayni tarihte zanlı Nwita’nın tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare alınarak Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini açıkladı.

7 Mayıs 2020 tarihinde bebeğe otopsi yapıldıktan sonra incelenmek üzere parça alınarak Türkiye’ye gönderildiğini kaydeden Bulut, zanlı Nwita’dan da kan ve idrar örneği alınarak bunlarında incelenmek üzere Türkiye’ye gönderildiğini açıkladı.

BİN 50 TL KARŞILIĞINDA HAP ALIP İÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gece kulubünün kamera kayıtlarından yapılan incelemede 4 Mayıs 2020 tarihinde zanlı Nwita’ya bir paket geldiğinin görüldüğünü kaydeden polis memuru İbrahim Bulut, yapılan araştırmada konu paketi bir taksicinin getirdiğinin tespit edilmesi üzerine taksiciden yapılan soruşturmada ise zanlı Nwita’nın kendisine Bin 50 TL para verip Mağusa’da bir apartmanda ikamet eden Kamerun uyruklu bir kişiye götürdüğünü ve bu kadından bir çanta alarak çantayı zanlı Nwita’ya getirip verdiğini içerisinde ne olduğunu bilmediğini beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Söz konusu apartmanı bulup kamera kayıtlarından yapılan incelemede konu apartmanda ikamet eden Epie Belinga’yı tespit ettiklerini belirten Bulut, yapılan araştırmada zanlı Belinga’nın, zanlı Nwita’nın isteği üzerine Bin 50 TL karşılığında KKTC’de eczanelerde bulunmayan ve sadece kadın doğumcularda ve hastanelerde bulunan rahmin genişlemesine ve çocuk düşürülmesine yarayan bir hap gönderdiğini beyan ederek bu konuda bir gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

CEP TELEFONUNDA KONUŞMALAR BULUNDU

Zanlı Nwita’nın telefonunda yapılan incelemede hamileliğin nasıl sonlandırılacağı, sonlandırdıktan sonra nasıl bir uygulama yapılacağı ile ilgili araştırma yapıldığının tespit edildiğini kaydeden İbrahim Bulut, her iki zanlı arasında görüşmelerinin ve yazışmaların olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Bu yazışmaların genelde hamileliğin sona erdirilmesi ile ilgili, haplarla ilgili, daha sonra yapılacak işlemler ile ilgili yazışmalar olduğunun tespit edildiğini kaydeden Bulut, yapılan tespitler üzerine zanlı Nwita’dan izahat istendiğinde zanlı Belinga ile telefonda görüşerek kendisine çocuk düşürmek için hap istediğini ve taksici ile Bin 50 TL yolladığını, hapı 4 Mayıs 2020 tarihinde içtiğini 5 Mayıs 2020 itibariyle çocuğunu düşürdüğüne dair gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Her iki zanlının da tutuklandığını söyleyen Bulut, ayrıca zanlı Belinga’nın ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilerek hakkında ihraç emrinin temin edildiğini belirtti.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmadığını ancak zanlıların etki etme olasılığının kalmadığını söyleyen Bulut, zanlı Nancy Nwita’nın teminata bağlanmasını, zanlı Belinga’nın ise tutuklu yargılanmasını talep etti.