  • BIST 9334.13
  • Altın 2027.843
  • Dolar 31.1156
  • Euro 33.7967
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Gece kulübünde hırsızlık yaptı... Cezaevine gönderildi

» »
Alayköy'de bir Gece Kulübünde konsomatris olarak çalışan 27 yaşındaki kadının cep telefonunu çalan Hindistanlı Dilip Naga Odedara yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Gece kulübünde hırsızlık yaptı... Cezaevine gönderildi

Alayköy'de bir Gece Kulübünde konsomatris olarak çalışan 27 yaşındaki kadının cep telefonunu çalan Hindistanlı Dilip Naga Odedara yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Erbay Mavizgözlü mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21 Şubat 2024 tarihinde, saat 23.00-24.00 saatleri arasında Alayköy'de bir gece kulübünde  konsomatris olarak çalışan 27 yaşındaki K.S. isimli kadına ait 35 bin değerindeki iPhone Pro marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 23 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havalimanında çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını ifade etti. Polis, yapılan muhaceret soruşturmasında zanlının 16 Kasım 2022 tarihinden itibaren 464 gün süre ile KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, sorgulanan zanlının cep telefonunu aldığını beyan ettiğini aktardı.

Polis, akabinde sirkat edilen telefonun zanlının tasarrufunda bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı: Gençlerimiz ne kadar sporla iç içe olursa kötü alışkanlıklardan o kadar uzak durur26 Şubat 2024 Pazartesi 15:57
  • Cypfruvex kapasite artırımına gidiyor!26 Şubat 2024 Pazartesi 15:28
  • LTB kursları için kayıtlar başladı26 Şubat 2024 Pazartesi 14:52
  • Ombudsman İlkan Varol, 35. ve 36. Dönem Raporlarını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu26 Şubat 2024 Pazartesi 14:45
  • Bir haftada 5 yangın!26 Şubat 2024 Pazartesi 14:18
  • Meclis’te narenciye konuşuldu!26 Şubat 2024 Pazartesi 14:16
  • Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliğinde yeni yönetim belirlendi26 Şubat 2024 Pazartesi 13:59
  • İkamet izinsiz 2 kişi daha tutuklandı26 Şubat 2024 Pazartesi 13:33
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde Çok Sayıda İhlal Tespit Edildi26 Şubat 2024 Pazartesi 13:04
  • Topçuköy'de Kanunsuz Avcılık Operasyonu: Ava Kapalı Bölgede Avcı Yakalandı26 Şubat 2024 Pazartesi 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti