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Gece kulübünde kavga

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Gece kulübünde kavga
Gece kulübünde kavga

18.01.2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında Yeşilyurt’ta faaliyet gösteren bir gece kulübünde M. Ö. (E-32), F.F.(E-32) ve H.Ş.(E-33) iş yerinin kendilerine kapalı olduğunun söylendiği gerekçesi ile işletme içerisine giriş yapmak suretiyle mülke tecavüz edip işletme içerisinde bulunan ana giriş kapısını, ofis kapısını, cam bardakları ve tabakları elleri ve ayakları ile kasten ve kanunsuz olarak vurup kırmak suretiyle hasara uğrattıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.

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