Gece Kulübü’ne silahlı saldırı: Zanlılara ek tutukluluk

Alayköy’deki Prenses gece kulübünün kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan taksici O.K. ve arkadaşı M.T., “Kanunsuz Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma, Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlamalarıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı

Polis memuru Toykan Gülerler mahkemede olguları aktardı.

Polis, Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Prenses isimli gece kulübünün ana giriş kapısına 4 el ateş edildiğini söyledi.

Polis, 22 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinin yaklaşık 60 metre uzaklığında toplam 3 adet 9 mm’lik boş kovan bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, yine olay yerinin 500 metre ilerisinde toprağa gömülü Glock marka silah, 2 adet canlı 9mm’lik mermi ile bir adet şarjör ve içerisinde MKE marka 7 adet 9mm’lik canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, yine olay yerinin yaklaşık 700 metre uzaklığında ise bir adet yeşil renk mont bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis,23 Aralık’ta arazideki izlerin takip edildiğini, saldırganın araziden çıktığı yoldaki kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının NY 607 plakalı araca binerek, havaalanına gittiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, araç sürücüsü M.T'nin Gönyeli’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde O.K'nin kendisini arayarak, bir müşterisini almasını istediğini, kendisinin de söz konusu şahsı alıp, havaalanına götürdüğünü söylediğini açıkladı. Polis, O.K'nin de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, O.K'nin ifadesinde 22 Aralık saat 16.00 sıralarında söz konusu şahsı İmparator gece kulübünün orada el işareti yapıp kendisini durduğunu, onu aldığını, Girne’de kaldığı otele götürdüğünü, aynı gün telefonla arayarak taksi istediğini, kendisinin de şahsı aldığını söyledi. Polis, O.K'nin şahsın kendisine fotoğraf gösterip, buraya gitmek istiyorum” deyince Prenses Gece kulübüne bıraktığını anlattığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu tetikçinin 21 Aralık gecesini 22 Aralık’a bağlayan saat 00.10 sıralarında Ercan’dan ülkeye giriş yaptığını, 22 Aralık gecesi saat 21.00 sıralarında çıkış yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 40 kamera görüntüsü incelediklerini, 20 ifade temin edildiğini söyledi. Polis, emarelerin balistik incelemeye gönderildiğini, zanlıların cep telefonlarının da DATA İncelemesine gönderildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların kurşunlamayla ilgilerinin olup olmadığını araştıracaklarını, havaalanı ve olay yeri çevresindeki kameraların incelemesinin sürdüğünü açıklayarak, 4 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.