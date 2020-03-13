Gece kulüpleri kapatıldı

İçişleri Bakanı Baybars, Koronavirüs tehlikesi nedeni ile gece kulüplerinin faaliyetleri geçici olarak durduklarını belirtti.
Alınan kararı sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kalabalıktan korunma tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı Gece Kulüpleri ve Benzeri Yerler Komisyonu’nun yaptığı değerlendirmeler neticesinde Kıbrıs Eğlence İşverenler Birliği, gece kulübü ve pubların faaliyetlerini geçici bir sure durdurduğunu vurguladı.
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