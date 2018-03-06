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Gece kulüpleri, yargıdan çıkacak kararı bekliyor

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Gece kulüpleri, yargıdan çıkacak kararı bekliyor
Yüksek İdare Mahkemesi, LTB tarafından ‘işletme izinleri’ olmadığı gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinin ayrı ayrı yaptığı ‘ara emri’ başvurularını görüştü. Mahkeme, King Night Club’ın davasını pilot dava seçti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisinde bulunan ve 22 Şubat’ta işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinin ‘ara emri’ talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) başvurdu.

YİM, benzer davalar olduğuna işaret ederek konuyla ilgili King Night Club’ın davasını pilot dava olarak seçti. Dava, 8 Mart’ta görüşülecek.

YİM’in gündeminde dün Crazy Girl Night Club, King Night Club ve Fredoom isimli gece kulüplerinin ‘ara emri’ başvuru davaları vardı.

YİM’de Tanju Öncül huzurunda Crazy Girl Night Club’ın, YİM’de Gülden Çiftçioğlu huzurunda King Night Club’ın ve YİM’de Beril Çağdal’ın huzurunda Freedom Gece Kulübü’nün yaptığı başvurular görüşüldü.  Fredoom isimli gece kulübünün işletmecisi Emin Uzun, mahkemede verdiği beyanında “20 yıldır izin veriliyor. Komisyon, konsomatrislerin yatı evlerinde kalmasına karar verdi. Bu kadınlar ekmek parası için geldi. Kulübümüzü kapatma kararının her kesime zararı var. Yatı evleri de belediye tarafından kapatılabilir ve telafisi imkânsız zarara uğrarız” dedi.

Pilot dava 8 Mart’ta

YİM’de Tanju Öncül huzurunda görüşülen Crazy Girl Night Club’ın davasında işletmeci Ali Kemal Ahiskal ile avukatı Deniz Kızılokgil hazır bulundu. Dava, ileri bir tarihe ertelendi.

Dün, YİM’de Gülden Çiftçioğlu huzurunda King Night Club’ın ‘ara emri’ başvurusu da görüşüldü.

Yüksek İdare Mahkemesi’nde, King Night Club işletmecisi Ali Kalyon’un da hazır bulunduğu dava, gece kulüplerinin benzer taleplerini içeren başka davalar da olduğu için YİM tarafından pilot dava olarak seçildi.

YİM’de üçlü heyetin görüşeceği dava 8 Mart’a ertelendi.

KIBRIS’a konuşan Avukat Deniz Kızılokgil, “İddiamız belediyenin, Gece Kulübü ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu’ndan bağımsız olarak herhangi bir işlem yapamayacağıdır. Çünkü gece kulüplerini denetleme yetkisi de ilgili yasa altında komisyona bırakılmıştır. Bu konu mahkemede değerlendirilecektir. Dava sonuna kadar herhangi bir işlem yapılmaması için ara emri dosyaladık. Dava perşembe günü görüşülecek” dedi.

Emin Uzun: Yatı evleri de kapatılırsa, telafisi imkânsız zarara uğrarız

YİM’e kapatma kararının durdurulması ve konsomatris kadınların ikametgâhının kapatılmaması için başvuru yapan Fredoom isimli gece kulübünün başvurusu da dün sabah Yüksek İdare Mahkemesi’nde Beril Çağdal’ın huzurunda görüşüldü.

Fredoom isimli gece kulübü adına davada hazır bulunan avukat Mustafa Asena, gece kulübünün işletmecisi Emin Uzun’u tanık olarak dinletti. Mahkemede yeminli şahadet veren Emin Uzun, 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli işletme izin belgesini mahkemeye emare olarak sundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin daha önceki dönemlerde ön izin belgesi verdiğini belirten Uzun, Belediyeler Yasası kapsamında gayri yasal durumları olmadığını savundu.

Emin Uzun, “Zaten yerleşim alanından bir buçuk kilometre uzaktayız. Konsomatrisler de saat 24.00’den sonra odalarına girip yatıyor. 20 yıldır izin veriliyor. Komisyon, konsomatrislerin yatı evlerinde kalmasına karar verdi. Bu kadınlar ekmek parası için geldi. Kulübümüzü kapatma kararının her kesime zararı var. Yatı evleri de belediye tarafından kapatılabilir ve telafisi imkânsız zarara uğrarız” dedi.

Asena: Belediye her an yatı evlerini de kapatabilir

Avukat Mustafa Asena da, yaptıkları başvurunun aciliyeti olduğuna vurgu yapıp, “LTB her an konsomatrislerin kaldığı ikametgâhları da kapatabilir ve onların açıkta kalmasına neden olabilir” dedi.

Asena, ikametgâhların gece kulüplerinden bağımsız olup, konsomatrislerin bu ikametgâhlarda kalmalarının hem yasa gereği hem de komisyonun şartlarından biri olduğuna vurgu yaptı.

Asena, “Konsomatrislerin ikametgâhlarını sağlamak davacıya aittir. Bu bir komplekstir. Gece kulübü ayrı, ikametgâhları ayrıdır. Belediye ihbarında ‘rahatsızlık’ ve ‘çevre kirliliği’ iddiasında bulunuyor. Belediyenin rahatsızlık ve çevre kirliliğinden kastı nedir?  Konsomatrislerin kaldıkları yer davacının yasa gereği sağladığı ikametgahlârdır. Belediyenin kapatma yetkisi yoktur. Mahkeme emri almalıydı” dedi.

Asena, hangi karara istinaden kulübün kapatıldığının davacıya belirtilmediğini söyleyerek “Tutar tarafı olmayan bir karardır” iddiasında bulundu. Avukat Mustafa Asena, hem kapatma kararının durdurulması hem de ikametgâhların kapatılmaması için ara emri talep ettiklerini söyledi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Beril Çağdal, tek taraflı ara emri verilmesi yerine karşı tarafın da görüşünün alınması gerektiğine karar verip, istidanın karşı tarafa tebliğine emir verdi.

Çağdal, davayı 12 Mart’a erteledi.

Süreç nasıl gelişmişti?

22 Şubat’ta Lefkoşa sınırlarında bulunan ve Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren “Crazy, King, Freedom ve Fly” isimli gece kulüpleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından, işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulmuştu. Yedi gün sonra da söz konusu işletmelerin içerisindeki yatı yerlerinin de mühürleneceği belirtilmişti.

Taraflar, mahkemenin ara emri duruşmasına kadar, konsomatrislerin mağdur olmaması için belediyenin yatı evlerini kapatmayacağı, gece kulüplerinin de konsomatrisleri çalıştırmayacağına yönelik karşılıklı taahhütler alınmıştı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ‘seks işçiliğinin’ yasal tanımı yapılana, çalıştırılan ya da çalışmak zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınıncaya ya da yargının bu kararı kaldırmasına yönelik emir olmadan bahsi geçen yerlerin kapalı kalacağını ve işletme izinlerinin yenilenmeyeceğini vurgulamıştı.

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(kıbrıs)

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