Gece kulüplerinin ışıklı ve cinsel içerikli tabelaları kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı’nın gece kulüpleriyle ilgili etkin denetimleri sürüyor. Bakanlık bu kapsamda yasaya aykırı olduğu kararı verilen ışıklı veya uygunsuz tabelaların yol kenarlarından ayrıca gece kulüpleri bünyesinden kaldırılması için de işlem başlattı.

İlk olarak Lefkoşa, Girne ve Alayköy bölgesinde olan gece kulüplerinin tabelaları söküldü. Gazimağusa bölgesindeki çalışmalar ise sürüyor.

Baybars: Gece kulüpleri konusunda etkin denetimler devam ediyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “İçişleri Bakanlığı olarak gece kulüpleri konusunda denetimlerimiz etkin bir şekilde devam ediyor” dedi.

Baybars, geçtiğimiz haftalarda alınan bir kararı hayata geçirdiklerini ifade ederek yasaya aykırı olduğu kararı verilen ışıklı veya uygunsuz tabelaların yol kenarlarından, keza kulüp bünyesinden kaldırılması işlemine başladıklarını söyledi.

“Cinsel içerikli tabelalar da kaldırıldı”

İlk olarak Lefkoşa, Girne ve Alayköy bölgesinde olan gece kulüplerinin tabelalarının söküldüğünü kaydeden Baybars, Mağusa bölgesindeki çalışmaların ise devam ettiğini belirtti. Baybars, “Sadece ışıklı ve trafiği etkileyen tabelalar değil, cinsel içerikli tabelaların da kaldırılma işlemi gerçekleşti” diyerek tüm hususlarda etkin denetimlerin yapıldığını söyledi.

Baybars, “İşletme izinlerinin yenilenmesinde yasanın atadığı her şartın üzerine gidildi ve yasaya uygun hale getirme çalışmalarına başladık. Bu konuya olan hassasiyetimiz devam edecek. Yapılan işlemlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.