Gece Meteor yağmuru var

Quadrantid Meteor Yağmuru, yılın en muhteşem gök taşı yağmurlarından biri olarak biliniyor. Peki bu meteor yağmurları tam olarak ne zaman başlayacak? Türkiye'den görebilmek mümkün olacak mı?

Quadrantid Meteor Yağmuru, yılın en muhteşem gök taşı yağmurlarından biri olarak biliniyor. Peki bu meteor yağmurları tam olarak ne zaman başlayacak? Türkiye'den görebilmek mümkün olacak mı?

Meteor yağmurları yılın pek çok zamanında yaşanan bir doğa olayı; ancak meteor yağmuruna tanıklık etmek her zaman mümkün olmuyor. Havanın açık olması, ışık kirliliğinin bulunmaması ve uygun araç kullanılmaması durumlarında meteor yağmurlarını izlemek oldukça güç. Bu kapsamda en bilinen meteor yağmurlarından biri olan Quadrantid Meteor Yağmuru, 3 Ocak akşamı (yani bugün) başlayacak ve 4 Ocak sabah saatlerine de (TSİ) devam edecek.

Çok daha uzun süre gökte görülebilen ve görüntü ziyafeti yaşatan bu meteor yağmurlarının en belirgin olarak görüleceği saat ise gece yarısından hemen sonra olacak, yani 00:00 saatleri sonrası.



Meteor yağmurlarını gözlemleyebilmek için teleskop kullanılması şart olmamakla birlikte, çıplak gözle de rahatça gözlemlenebiliyor. Ancak İstanbul başta olmak üzere ışık kirliliğinin had safhada olduğu büyük şehirlerde bu gözlemi yapabilmenin oldukça güç olduğunun altını tekrar çizmek gerekiyor.

Quadrantid Meteor Yağmuru, 2003 EH1 adlı bir gök taşı sebebiyle oluşmuş. 2003 EH1 asteroidi Güneş yörüngesindeki 1 tam turunu 5,52 yılda tamamlar. 2003 EH1'in ölü bir kuyruklu yıldız ya da yeni bir gök cismi türü olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 3 km genişliğe sahip 2003 RH1 asteroidi, 2003 yılında ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Lowell Rasathanesi tarafından keşfedildi.