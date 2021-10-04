Gece sütü içildikten sonra ağız çalkalanmalı

Çocukların ağız sağlığı konusunda ailelere büyük görevler düşüyor. Bu noktada anne baba rol model olmalı ve çocuğun günde iki kere diş fırçalamasını, şekerden uzak durmasını sağlamalı. Ayrıca çocuk, gece süt içtikten sonra mutlaka su tüketmeli ya da ağzını çalkalamalı. Çünkü gece ağızda kalan süt, ağız florasını değiştirip, çürüğe sebep olabilecek ortam oluşturabilir.

‘Yemek saatini erkene alın’

Çocukların ağız sağlığında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucusu Diş Hekimi Arzu Yalnız “Çocuklar okul döneminde erken uyuması gerektiği için akşam yemeği saatini öne almak lazım ve akşam yemeğinden sonra mümkünse çok fazla atıştırma yapmamakta fayda var. Çünkü yemekten sonra dişleri fırçalayıp yenen, içilen şeyler dişlerin çürümesi, diş etinde problem yaratma adına çok riskli” dedi.

‘Kışa girerken kontroller yapılmalı’

Kışa girerken ağız kontrollerinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Yalnız, “Beslenme şeklinin düzenlenmesi, bol meyve sebzenin tüketimi kışa hazırlıkta bağışıklık sistemi için önemli. Ayrıca daha kışa girmeden bu dönemde çocukların mutlaka periyodik kontrolleri yapılmalı. Bir diş hekimi kontrolünden geçilmeli. Ağızda çürükler varsa tedavi edilir çünkü süt dişi çürükleri çok hızlı büyür. Ve Kışın ve yoğun okul döneminde bu imkân olmayabilir” diye konuştu.

‘Rol model olun’

Çocukların ağız sağlığı bilinci oluşmasında aileye büyük görev düştüğünü aktaran Dr. Yalnız, “Bir çocuğun diş fırçalama alışkanlığının olması için anne ve babanın da diş fırçalama alışkanlığı olmalı. Çünkü çocuklar bunu yap şunu yap diyerek değil, siz ne yaparsanız onu taklit ederek alışkanlığa dönüştürür. Dolayısıyla hadi dişimizi fırçalayalım diye diş fırçalandığında yavaş yavaş bu alışkanlığa dönecektir. Bu nedenle aileler çocuklarına rol model olmalı” ifadelerini kullandı.

Çürüğe sebep olabilir

Doğru diş fırçalama kuralları hakkında da bilgi veren Yalnız, “Günde en az iki kere diş fırçalanmalı. Ancak iki olmuyorsa bile gece uyumadan önce diş fırçalanması asla ihmal edilmemeli. Ayrıca sabah uyanınca hem dil hem dişler fırçalanmalı. Öte yandan çocuklara gece uyumadan süt verilir alışkanlık olarak. O süt ağızda kalmamalı. Ya arkasından su içilmeli ya ağız çalkalanmalı. Çünkü sütte ağız florasını değiştiren, çürüğe sebep olabilecek ortam oluşturabilir” diye konuştu.

Isırarak yemeli

Isırarak yemenin önemini dile getiren Arzu Yalnız “Anneler çoğunlukla çocuklarına ders çalışırken veya gün içerisinde meyveleri dilimleyerek getirirler. Bunu önermiyorum. Elma, armut gibi ısırarak yenebilecek şeyleri çocuk ısırarak yemeli. Isırarak yemek hem dişlerin temizliği hem de diş sağlığı açısından çok önemli. Bunu sadece çene eklem problemi varsa önermeyiz. Ama onun dışında mutlaka sert meyve sebzeleri bütün halinde ısırarak yenmeli.”