Birçok sebebe bağlı olan gece terlemesinin yaşam kalitenizi bozmasına izin vermeyin! Siz de gece terlemesine neden olabilecek etmenlerin önüne geçerek çok daha rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.

Herkesin doğal olarak gerçekleştirdiği terleme durumu, bazı kimselerde geceleri yüksek oranda sıvı kaybetmesi sonucu gece terlemesi olarak görülmektedir. Biz de sizin için “Gece terlemesi nedir, sebepleri nelerdir?” sorularına cevaplar aradık. Yazımızla birlikte gece neden terlediğinizi öğrenin ve bu durumun artık uykularınızı bozmasına izin vermeyin.

Gece Terlemesi Hastalık Olarak Görülmeli Mi?

Uyku düzenini etkileyecek boyutlara ulaşan gece terlemesi, metabolik faaliyetlerin yoğun yaşandığı dönemlerde kişileri büyük oranda rahatsız ediyorsa hastalık olarak nitelendirilebilir. Çok ileri boyutlarda hastalarda titreme, ateş ve üşüme gibi bedensel bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durum kişiden kişiye değişmekle birlikte altından yatan bazı ciddi hastalıkların da habercisi olabilir.

Günlük Terleme Miktarı Nedir?

“Gece terlemesi neden olur?” sorununu araştıran birçok kişi aslında terleme miktarlarını diğer kişilerle kıyaslamak ister. Sonuç olarak yetişkin ve sağlıklı bireyin gece uyurken yaklaşık 500 - 1000 ml civarında ter atması normal sınırlarda kabul edilir. Vücudun doğal yapısının bir gereği olan terleme, özellikle mevsimlerin değişikliği ile birlikte kişileri olumsuz etkileyebilir. Her gün çarşaf ya da kıyafet değiştirmek zorunda kalan kişiler bu durumdan kurtulmak için uzman bir hekimden destek almayı denemelidir.

Gece Terleme Hastalıkları Nelerdir?

Her yaşta ve her cinsiyette ortaya çıkabilen gece terlemesi bir takım hastalıkların habercisi olabilir. Bu hastalıklar; tüberküloz, lenfoma, menopoz, şeker hastalığı, uyku apnesi, reflü, hipertroidi ve bazı enfeksiyonlardır. Kullanılan bazı ilaçlar da bu durumun öne çıkmasında büyük rol oynayabilir. Kişilerin mevcut kronik hastalıkları bulunuyorsa bu durumda doktoruna mutlaka durumu bildirmeli ve bu durumun üstesinden gelmek için tüm önerilere harfiyen uymalıdır.

Gece Terlemesine Ne İyi Gelir?

Hormonlardan sindirim sistemine kadar birçok sebebi bulunabilen gece terlemesi ise kulaktan dolma tedavi yöntemleri asla uygulanmamalıdır. Bu bilgiler mevcut hastalığı bulunan bireylerin hastalık seyrini olumsuz etkileyebileceği gibi yeni bir takım rahatsızlıkların meydana gelmesini de tetikler. “Gece terlemesi hangi doktor tarafından tedavi edilmeli?” sorusuna cevap arayan kişiler ise bu durumu ilk olarak endokrin bölümü ile görüşmelidir. Durumun sistematik mi yoksa ruhsal bir bozukluk mu olduğunu, genel muayenede ve genel kan testinde anlamak mümkün olabilir. Hayatı olumsuz etkileyen gece terlemesi, iç hastalıkları bölümü ile çözüme kavuşabilir.

Gece Terlemesinin Stresle İlgisi Var Mı?

Son zamanlarda hayatın her anının stres ile dolu olması birçok kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. İş, ev veya okul sorunları ile uğraşırken zamanı sağlıklı bir şekilde değerlendiremeyen kişiler bedensel bir takım sorunlar yaşayabilir. Bu sorunlardan biri gece terlemesi olabilir. Kanser ve daha birçok hastalığın ana düşmanı olarak görülen stres faktörü, gün içinde ne kadar az yaşanırsa kişinin bedensel sağlığını o kadar az etkilemektedir. Bu yüzden gece terlemesinin, stres faktörü ile eş zamanlı kendini göstermesinin mümkün olabileceği unutulmamalıdır.

Hangi İlaçlar Gece Terlemesine Yol Açar?

“Gece terlemesi nasıl olur?” sorusu birçok kişinin aklını kurcalayan ve merak edilen sorulardan biridir. Hastalık yüzünden mi, ilaçlar yüzünden mi, yoksa stresle mi ilgili olduğu bu konudan muzdarip olan kimseler tarafından sıkça araştırılır. Peki gece terlemesi nasıl geçer ve bu durumdan rahatsızlık duyan kişiler terlemenin altında yatan sebepleri nerede aramalıdır? Gece terlemesinin sebeplerinden biri olarak görülebilecek bir takım ilaçlar kişilerin bu durumdan yakınmalarına neden oluyor olabilir. Ateş düşürücüler, bazı ağrı kesiciler, antidepresan ilaçlar, tansiyon ilaçları, kanser tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar gibi ilaçlar, kişilerin gece terlemesini artırabilir. Günlük terleme oranı aşıldığı anda kullanılan ilaçların bu duruma sebep olabileceği düşünülebilir. Kişilerin gece terlemesi hangi doktor tarafından muayene edileceği konusunu düşündüğünde ilk olarak akıllarına endokrin bölümü gelmelidir. Endokrin bölümü bazı devlet hastanelerinde direkt randevu ile muayene olunacak bir bölüm olmadığı için kişiler durumu dahiliye bölümü ile paylaşarak uzman doktorun kendilerini yönlendirmesini beklemelidir. Uzman doktor ile varsa, sürekli ve düzenli kullanılan ilaçlar paylaşılmalı ve teşhis için yardımcı olunmalıdır. Kişiler rahatsızlığının öyküsünü doğru bir şekilde aktararak tedavisi için kesin çözüm bulunmasına katkı sağlayabilir.

Hangi Durumlarda Doktora Gidilmelidir?

Her gece terlemesi bir hastalık olarak görülmemelidir. Kişilerin öncelikle bu durumu hangi aralıklarla yaşadığı çok önemlidir. Gece terlemesi bulunmayan ve bir gece uyandığında büyük oranda terlediğini gören kimselerin ertesi gün doktora gitmesinin bir anlamı yoktur. Bu durum öncelikli olarak kişinin kendisi tarafından gözlemlenmelidir. Kişi kendini ne kadar iyi gözlemlerse uzman doktor tarafından o kadar doğru yönlendirmeler alabilir. Tüm gece terlemeleri hastalık olarak görülmeyerek bu durumun altında yatan psikolojik faktörlerde akla gelmelidir. Gün boyu yaşanan stres ve üzüntülü bir olayın ya da rüyada görülen kabusların da gece terlemeleri üzerinde etkisi oldukça fazladır. Kişilerin kullandıkları ilaçların içeriğinin gece terlemesine yol açabileceği de ayrıca araştırılmalıdır. Çok uzun zamandır gece terlemesi sorunu yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden ilgili kişilerle görüşmeleri gereklidir. Bunun tam tersi ilk defa kendisinde gece terlemesi gören kimsenin ise durumu bir hastalık olarak nitelendirmemesi; ancak

temkinli davranması önerilir.