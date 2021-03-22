Gece TL'de değer kaybı yüzde 15'e yaklaştı, Dolar 8 TL'yi geçti

Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasına piyasaların tepkisi sert oldu. Asya piyasalarında TL'nin Dolar karşısındaki değer kaybı kısa bir süreliğine yüzde 15'e kadar ulaşırken, Dolar 8,36 TL'den işlem gördü. Euro/TL kuru ise 9,76 seviyesine kadar yükseldi. TL Dolar karşısında geçen kasımdan bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor.

Türk Lirası perşembe günü Merkez Bankası'nın fazi artırma kararı sonrası değerini artırmıştı.

Uzmalara göre, Türkiye'de sermaye kontrollerinin gündeme gelmesi olası. SEB Araştırma şirketinden analist Per Hammarlund, "Yetkili kurumların iki seçeneği var; piyasaların düzelmesi için ya faizleri kullanmaları gerekiyor ya da sermaye kontrollerini yürürlüğe koymaları" dedi. Uzman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "giderek artan otoriter tutumu" nedeniyle sermaye kontrollerinin en olası seçenek olduğunu belirtti.

Westpac senyor analisti Sean Callow ise Reuters'e açıklamasında TL'nin "Merkez Bankası'nın pozitif reel faizlerle TL'ye istikrar sağlamayacağı" endişesini taşıyan yatırımcılar tarafından "paramparça edildiğini" söyledi.

Elvan’dan piyasalara güven mesajı

Türk Lirası’nın haftaya hızlı değer kaybıyla başlaması sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan pazartesi sabahı yazılı bir açıklama yaptı. Elvan, enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesinin enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar “kararlılıkla sürdürüleceğini” belirtti. Elvan açıklamasında, “Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir” dedi.

Geçen yıl kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alınmış ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Ağbal'ın görevden alınması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, TCMB başkanlığı görevi 20 ay içinde dört kez el değiştirdi.

Merkez Bankası bu karardan iki gün gün önce, politika faizi oranını yüzde 19'a yükseltmiş ve bu adımla yüksek enflasyonu kontrol etmeye çalışmıştı. Resmi rakamlara göre Türkiye'de yıllık enflasyon oranı şubat ayında yüzde 15'e yükselmiş durumda. Özellikle temel gıda maddelerinde yaşanan fiyat artışları nedeniyle Erdoğan'ın ekonomi yönetimine yönelik eleştiriler artıyor.