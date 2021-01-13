  • BIST 1.559
  • Altın 439,552
  • Dolar 7,4039
  • Euro 9,0027
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPilli:13'ü yerel 19 vaka

Gece uykusunun bölünmemesi sağlıklı bir yaşam için önem taşıyor

» »
Prof. Dr. Öztürk, biyolojik olarak ihtiyaç duyulan uykunun alınmasının sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
Gece uykusunun bölünmemesi sağlıklı bir yaşam için önem taşıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, TÜ Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğunca çevrim içi düzenlenen "Pandemi ve Uyku" panelinde, sağlıklı ve düzenli uykunun, vücut sağlığına önemli etkileri olduğunu söyledi.

Standart bir uyku süresinin olmadığını, yeterli uyku süresinin kişiden kişiye farklılıklar gösterdiğini anlatan Öztürk, yapılan çalışmaların, toplumun büyük çoğunluğuna günde 7-8 saatlik uyku süresinin yeterli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Öztürk, biyolojik olarak ihtiyaç duyulan uykunun alınmasının sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre toplumun yüzde 8'i, 5 saatten az uyuyor bunlara kısa uyuyanlar diyoruz. Bir de 10 saatten az uyduğunda bir takım sorunlar yaşayan uzun uyuyucular var. Bunlarda toplumun yüzde 2'sini oluşturuyor.

Bu genetik olarak belirlenen bir şey olduğu için uyku süremizin kendi elimizle arıttırılması gibi bir şey söz konusu değil. Biyolojik olarak hangi uyku süresine ihtiyacımız varsa o sürede uykuyu almamız gerekiyor."

Öztürk, uykunun homojen bir süreç olmadığını ve uykunun her evresinin farklı işlevleri olduğuna dikkat çekti.

"Birey yattıktan sonra uykusunu bir bütün halinde uyumalı"

Yatağa girildiğine uykuya dalma ve derin uyku döneminin başladığını aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Derin uykudan yaklaşık 100 dakika sonra REM dediğimiz rüyalarla ilişkili olan ilk döneme giriyoruz. Bu süreç birkaç dakika sürer. Ardından tekrar derin uykuya dalıyoruz. Yine belli bir süre sonra ikinci REM dönemine giriyoruz. Bu dönem ilk döneme göre biraz daha uzundur. Daha sonra derin uykular azalıyor ve REM'lerin süresi uzuyor.

Gece ilk yattığımız zaman beyin ilk önce kendisini dinlendirmeye yarayan derin uykusunu uyuyor sonra da bir takım işlemler yaptığı, beynin uyanıklık kadar aktif çalıştığı REM uykusunu gerçekleştiriyor. Uykunun her süreci farklı evrelerden oluşuyor. Erişkin bir birey yattıktan sonra uykusunu bir bütün halinde uyumalı. Parçalamaması gerekiyor. Bir tane 6 saatlik uykuyla iki tane 3'er saatlik uyku birbirine eş değer değildir. Çünkü siz 3 ya da 4 saat uyuyup uyandığınız zaman, araya bir uyanıklık aldığınız zaman, sonra tekrar yatınca uyku sürecini başa sarıyorsunuz."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gizemli salgın:62 kişi öldü!13 Ocak 2021 Çarşamba 16:38
  • Türk profesörler bir hastalığa daha çare oluyor!13 Ocak 2021 Çarşamba 11:53
  • İsviçre'den Moderna aşısına onay12 Ocak 2021 Salı 23:13
  • Covid aşısı: CoronaVac için farklı etkinlik oranlarının açıklanması nasıl yorumlanıyor?12 Ocak 2021 Salı 22:50
  • Profesör uyardı: Virüs sağlıklı çocukları da etkiliyor ve ölümlere neden oluyor12 Ocak 2021 Salı 22:10
  • Brezilya basını: Çin’in aşısında etkinlik yüzde 60’ın altında çıktı12 Ocak 2021 Salı 21:25
  • Özel bir hastanede yeni vakalar var!12 Ocak 2021 Salı 16:24
  • AstraZeneca AB'ye onay başvurusu yaptı12 Ocak 2021 Salı 15:08
  • Koronavirüs ilk kez gorillerde de tespit edildi12 Ocak 2021 Salı 11:26
  • Koronavirüsün yeni bir mutasyonu tespit edildi! DSÖ'den açıklama12 Ocak 2021 Salı 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti