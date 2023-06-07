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Gece yarısı feci kaza! Direğe çarptı

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Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda alkollü sürücü trafik kazası yaptı...
Gece yarısı feci kaza! Direğe çarptı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.06.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Yusuf CAN (E-52) 135 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KR 505 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ağıllar Çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerine çıkmış ve refüj içerisindeki trafik levhası ile aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

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