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Gece yarısı feci kaza! Duvara çarptı

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Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Gece yarısı feci kaza! Duvara çarptı

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

08.03.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mehmet AYAS (E-38) 154 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PE 520 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, çevre yolu kavşağındaki çembere geldiğinde, (Halkbank Çemberi) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında bulunan bordür taşlarına, Halkbank Çemberini çevreleyen bordür taşlarına, çemberin iç kısmındaki aydınlatma direğine ve yolun solunda bulunan beton duvara çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet AYAS, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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