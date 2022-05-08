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Gece yarısı Girne'de kaza.. Yaralılar var...

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Gece yarısı Girne'de kaza.. Yaralılar var...
Gece yarısı Girne'de kaza.. Yaralılar var...

Polis kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

07.05.2022 tarihinde, saat 23.30 sıralarında,  Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde,  Hüseyin AVLAR (E-22), 72 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MU 395 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından çıkarak banket dışında bulunan otobüs durağı tabelasına, ardından da iki ayrı siteye ait çevre  taş duvarına ve demir korkuluklara çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan MU 395 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Avlar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan  Kemal KAPLAN (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesinde, yapılan müdahalelerin ardından Hüseyin AVLAR acil serviste, ağır yaralanan Kemal KAPLAN ise  yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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